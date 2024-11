Me presh, patate, qepë dhe lopatë në duar, godet sërish deputeti ‘Sula’

TIRANË- Deputeti i PD-së, Dashnor Sula është fotografuar duke u futur në ambientet e Kuvendit. Sot do të mbahet seanca e radhës në Kuvend ndërsa Sula ka gjetur një ide të veçantë për tu paraqitur në mbledhjen e sotme. Ai ka marrë një tufë të madhe me presh ndërsa në dorë mban edhe një lopatë. Në dorën tjetër ai ka një qese me patate dhe qepë e lakër të bardhë.

“Sot po e them se litri i vajit po bie, dhe po them se ky vit do jetë i tmerrshëm për të ardhurat e bujqësisë”, tha ai.

Sula seancën e kaluar është paraqitur në seancë me kostum si i burgosur dhe me pranga në duar.