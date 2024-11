Zbulohet trofeu prej ari 24-karatësh i Botërorit të ri për Klube, ‘simbol i së ardhmes dhe i frymëzuar nga e kaluara’

FIFA ka zbuluar trofeun zyrtar të Kupës së Botës për Klube 2025. I krijuar në bashkëpunim me markën botërore të bizhuterive luksoze “Tiffany & Co”, ky trofe do t’iu jepet për herë të parë fituesve të kompeticionit të ri, i cili do të zhvillohet në SHBA nga e diela e 15 qershorit deri të dielën e 13 korrikut 2025. Finalja do të zhvillohet në stadiumin “MetLife” të New York-ut, aty ku do të dorëzohet edhe trofeu i artë.

"Inovative, gjithëpërfshirëse, revolucionare dhe vërtet globale, Kupa e re e Botës për Klube me 32 ekipe meriton një trofe që i përfaqëson të gjitha këto, – tha presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino. – Është sa prestigjioz dhe i përjetshëm. Një trofe i artë, simbol i së ardhmes dhe i frymëzuar nga e kaluara. Skuadra që do të ngrejë këtë trofe do të ketë në duart e saj botën e futbollit të klubeve, do të bëjë historinë. Mezi po pres fillimin e një epoke të re për futbollin”.

"Me përbërje ari 24 karatësh, trofeu i Kupës së re të Botës për Klube përmban mbishkrime të ndërlikuara të gdhendura me lazer në të dyja anët, të shfaqura me tekst dhe imazhe, teksa portretizojnë historinë e pasur të futbollit.

Mbishkrimet përfshijnë një hartë bote dhe emrat e të gjithave, 211 federatave të lidhura me FIFA-n, si dhe të 6 konfederatave, që përfaqësojnë diversitetin gjeografik e kulturor të sportit, – shkruhet në përshkrimin e trofeut, në faqen e internetit të FIFA-s.

– Disku qendror i trofeut tregon një seri ikonash, që mbartin traditat e futbollit, duke përfshirë një hartë botërore. Hapësira është në dispozicion për gdhendjen me lazer të emblemave të klubeve fituese për 24 edicione të kompeticionit.

Rekordet e famshme ‘Voyager Golden Records’, të mbajtura nga misionet hapësinore të NASA-s në vitet 1970, tabela periodike, hartat e udhëtimeve ‘pioniere’ dhe astronomia luajtën një rol në konceptimin e trofeut.

Duke festuar të kaluarën dhe të ardhmen e sportit, trofeu përmban simbole qiellore që përfaqësojnë pozicionet e përafërta të planetëve në kohën e themelimit të FIFA-s, të shtunën e 21 majit 1904 në Paris, si dhe ndeshjen hapëse të kompeticionit më 15 qershor 2025 në Miami, SHBA”.

Një mesazh për kampionët është gdhendur në trofe, duke përfshirë sa vijon: "Atyre që e mbajnë këtë trofe, historia ju përket! Ju jeni dëshmitar i një momenti në kohë, që përfaqëson majën e futbollit të klubeve, të dhuruar nga pak njerëz, por të festuar nga shumë të tillë".

Këto fjalë pasqyrojnë statusin e trofeut si një simbol i madhështisë, duke nderuar legjendat e së kaluarës, ndërsa frymëzon klubet në mbarë botën.