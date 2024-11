Vllaznia ndalet nga Egnatia

Barazim 1-1 mes Egnatias dhe Vllaznisë, në përballjen e javës së 13-të të elitës. Ndeshja në Rrogozhinë nisi me ritëm të lartë dhe me intensitet. Vendasit festuan pas vetëm një minute lojë. Regi Lushkja ndëshkoi shkodranët, me një gol fantastik.

Me kalimin e minutave, mysafirët tentuan të futeshin në lojë me anë të Balaj, por pa rezultat. Të besuarit e Tetovës iu afruan golit të dytë, por portieri Qarri tha “jo” në të 26-tën.

Në minutën e 56-të, Vllaznia barazoi shifrat me Dodaj, i cili ia doli që të dërgojë topin në rrjetë, duke shfrytëzuar në maksimum një rast të një topi të mbetur në zonë.

Me këtë rezultat, Vllaznia shkon në kuotën e 22 pikëve, përkohësisht në krye të klasifikim. Kampionët në fuqi e shohin veten në vendin e 3-të me 20 pikë. Kjo javë ka në program edhe ndeshje të tjera mjaft interesante, të kampionatit shqiptar.