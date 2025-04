Bayern Munich-Sané, gati rinovimi deri në vitin 2028. Anësori gjerman pranon ulje page

Lëvizja e shpejtë e Bayern Munich ka zhbllokuar situatën e ngërçit dhe, sa më shumë kalojnë orët, aq më afër firmës për rinovimin dhe qëndrimin në “Allianz Arena’ është Leroy Sané. Sipas asaj që ka mësuar “Sky Sports DE”, përfaqësuesit e sulmuesit të krahut gjerman, 29 vjeç, po punojnë aktualisht me klubin bavarez për të finalizuar një kontratë të re deri në vitin 2028.

Në fakt, rruga drejt rinovimit duket e liruar nga pengesat, edhe sepse nuk parashikohet ndonjë bonus në momentin e nënshkrimit. Ajo që e bën marrëveshjen edhe më të thjeshtë është vullneti i vetë Sané. Ish-lojtari i Manchester City është i gatshëm të pranojë ulje të pagës dhe për momentin nuk ka kërkuar ndonjë shumë specifike.

Me kontratë që i skadon më 30 qershor (ka shënuar 11 gola dhe ka dhënë 5 asistime në 38 ndeshje), Sané ka marrë një ofertë rinovimi deri më 2028. Propozimi aktual i Bayernit përfshin pagë fikse prej rreth 10 milionë euro bruto në vit. Me bonuse shtesë të lidhura me paraqitjet, paketa totale mund të arrijë nga 14 deri në 16 milionë euro bruto në vit.

“Efekti domino”, Coman drejt largimit

Kingsley Coman po i afrohet fundit të aventurës me Bayern Munich. Anësori i majtë francez, ish-lojtar i Juventusit dhe PSG, mes të tjerash, ka shprehur tashmë brenda klubit bavarez dëshirën e tij për ta lënë Bundesligën dhe kaluar në një tjetër destinacion këtë verë, sipas informacionit të raportuar nga “Sky Sports DE”.

Klubet saudite tani po e trajtojnë këtë çështje seriozisht dhe, sipas kanalit satelitor, po planifikojnë nisjen e bisedimeve me Bayern Munich, por nuk janë të vetmit të interesuar. Në Angli, veçanërisht Arsenali, ka shprehur shumë interes dhe aktualisht është opsioni më konkret për të ardhmen e Coman. Ky interes ka ardhur pas përshpejtimit të rinovimit të kontratës së Leroy Sané nga drejtuesit bavarezë, opsion që vetëm disa muaj më parë dukej i largët.

Nga Premier League vijnë gjithashtu interesime të tjera. Edhe Tottenham ka shprehur dëshirën për ta transferuar Coman, por për momentin është në një pozicion “stand-by”, i pamundur të veprojë për shkak të pagës së lartë të francezit. Coman fiton 9 milionë euro në vit neto.