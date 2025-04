Igli Tare në ‘pole-position’ për drejtor të Milanit, pritet takimi vendimtar me drejtuesit kuqezinj

Një drejtor sportiv i ri dhe një trajner i ri. Objektivat e Milanit për sezonin e ardhshëm mbeten të pandryshuara, por risia është se kjo javë që sapo ka nisur mund të rezultojë vendimtare. Sipas raporteve, mes sotit dhe nesër, administratori i deleguar i kuqezinjve, Giorgio Furlani, do të zhvillojë një takim me Igli Taren, ish-drejtorin sportiv të Lazios, aktualisht pa klub dhe i gatshëm të nisë menjëherë punën te Milani, pa pritur përfundimin e sezonit, siç mund të ndodhë me emra si Sartori apo D’Amico.

Tare në “pole-position”

Sipas “Gazzetta dello Sport”, Tare pëlqehet veçanërisht sepse e njeh shumë mirë Serie A dhe futbollin italian në përgjithësi, duke pasur përvojë të gjatë si lojtar dhe si drejtues në Itali. Gjatë viteve te Lazio, ai mësoi të punojë edhe me figura të tjera të rëndësishme drejtuese si Claudio Lotito, një aftësi që vlerësohet shumë te Milani, ku puna zhvillohet në mënyrë “të përbashkët”. Tare ka zhvilluar tashmë një takim para një muaji e gjysmë në Londër me Gerry Cardinale dhe Zlatan Ibrahimovic. Tani është radha e Furlanit për të vlerësuar personalisht kandidaturën e tij dhe nuk përjashtohet që, nëse gjithçka ecën mirë, shumë shpejt të kalohet në fazën e kontratave dhe firmave.

Allegri, emri i parë për stolin kuqezi

Sapo të zgjidhet drejtori i ri sportiv, do t’i duhet menjëherë të merret me një çështje madhore: trajnerin e ri. Sergio Conceiçao, pavarësisht se si do të përfundojë sezoni, pritet të largohet në fundin e kampionatit. Nëse zgjidhet Tare, emri i tij i preferuar për pankinën është Massimiliano Allegri, trajneri që pas një viti pushim ka shumë dëshirë të rikthehet në stërvitje dhe që do ta priste me kënaqësi mundësinë për t’u rikthyer te Milani. Duke qenë i lirë nga çdo kontratë, Allegri mund të fillojë menjëherë punën me kuqezinjtë.