Përplasje e ashpër me serbin në stërvitje, Morata përfundon në spital me dëmtime në kokë

Në Cagliari, trajneri Paulo Fonseca do të duhet të bëjë pa Alvaro Morata. Sulmuesi i Milanit, në fakt pësoi një dëmtim serioz në kokë, në stërvitje, pas një përplasjeje të ashpër me Pavlovic. Për pasojë nuk do të grumbullohet për ndeshjen jashtë fushe, në Sardenjë.

I transportuar menjëherë në spitalin e Legnano-s për kontrolle, lojtari iberik iu nënshtrua rezonancën magnetike (MRI), e cila dha rezultat negativ. Sulmuesi është mirë, mbetet nën vëzhgim mjekësor dhe pritet të largohet nga spitali në orët e ardhshme. Ai me siguri nuk do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e radhës të kuqezinjve.

Pasi janë vlerësuar me kujdes kushtet e Morata, i cili do të qëndrojë në Milano si masë paraprake dhe nën kontroll të rreptë mjekësor, tani te Milani mbetet për t’u parë se kush do të luajë në qendër të sulmit ndaj Cagliarit.

Tammy Abraham është kandidati numër një për ta zëvendësuar spanjollin në sulmin e kuqezinjve, por nëse anglezi nuk është 100%, opsionet e tjera mbeten të vlefshme. Në fakt, Fonseca mund të mbështetet edhe te Noah Okafor në sulm, duke supozuar se ai është në gjendje të mirë. Përndryshe, mund t’i japë Luka Jovic një shans që nga fillimi.