Juve, Thiago Motta: E respektojmë shumë Lille, por duam të marrim rezultat pozitiv

Pas humbjes ndaj Shtutgartit, bardhezinjtë rinisin garën e Champions League nga ndeshja kundër Lille. Trajneri Thiago Motta mori përgjegjësinë përpara ndeshjes delikate ndaj skuadrës franceze, protagoniste e bukur dhe rezultative kundër Real Madridit dhe Atletico Madridit.

"Ne e respektojmë thellësisht Lille, një skuadër në formë të shkëlqyer, – tha trajneri i Juventusit në konferencën për shtyp. – Objektivi ynë, megjithatë, është gjithmonë rezultati pozitiv. Duhet të rritemi dhe të kemi vazhdimësi".

A është gati Douglas Luiz?

Ai është një lojtar më shumë, që do të jetë në gjendje të na ndihmojë. Nuk mund ta them tani nëse do të luajë nga fillimi apo gjatë ndeshjes, por jemi të lumtur që e kemi. Vetëm Milik, Bremer dhe Nico Gonzalez do të mungojnë në këtë ndeshje. Gjithë të tjerët janë mirë.

Si është Vlahovic?

Dusani është mirë, ka punuar fort që nga fillimi i sezonit. Tani duhet të vazhdojë të bëjë diçka më shumë për ta ndihmuar Juventusin. Kemi besim të madh tek ai, pres të shoh një paraqitje të shkëlqyer ndaj Lille.

A e keni analizuar Lille?

Patjetër që po. Ata luajnë shumë mirë kolektivisht, në mbrojtje janë shumë të konsoliduar. Nuk jam i befasuar nga rezultatet e Lille, sepse e di nivelin e trajnerit të saj. Do të jetë një kundërshtar shumë interesant për t’u përballur. Ne do të jemi të fokusuar dhe të vendosur për të pasur një ndeshje të madhe.

A është e rrezikshme të mos kesh një stërvitje tipike?

Mund të jetë me rrezik, ose jo. Unë nuk mendoj kështu, secili ka filozofinë e vet. Besoj në filozofinë time 200%. Për sa kohë të jem këtu, vendimet do të merren sipas momentit.

A është një ndeshje e rëndësishme ndaj Lille?

Të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme. Ne si Juventus duam të fitojmë gjithmonë. Gjëja më e rëndësishme është të përpiqemi gjithmonë të përmirësohemi. Lille ka besim të madh, ndaj ne duam ta përballojmë në kushte optimale. Duam të japim diçka më shumë se më e mira.

Cila skuadër është favorite në këtë përballje?

Nuk ka favoritë gjatë një ndeshjeje të vetme Champions-i. Është një ndeshje e mirë, do të luhet në një stadium të bukur, shpresojmë që fusha të jetë në gjendje optimale.

Çfarë duhet për të qenë në mesin e tetë më të mirëve në Europë?

Objektivi ynë i madh është ndeshja ndaj Lille. Do të përballemi me një ekip të sigurt, por edhe ne jemi mirë. Duam të luajmë një ndeshje të madhe.