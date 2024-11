Dinamo i shkakton humbjen dramatike Elbasanit në Elbasan Arena

Dinamo ka turpëruar në shtëpi Elbasanin pasi e mposhti me shifrat e thella 5-0.dinamoGoli i parë erdhi në minutën e 23-të nga Zabërgja dhe në të 31-ën Meksi i dyfishoi ato. Më pas Zabërgja realizoi sërish duke e vulosur pjesën e parë me 3 gola.

Në pjesën e dytë Elbasani jo vetëm që nuk reagoi por pësoi sërish, kësaj here nga Bregu I cili shënoi dygolësh. Tigrat verdheblu u larguan nga stadium pa përfunduar ndeshja me një zhgënjim të madh.

Me këtë fitore skuadra e Dajës ngjitet në vendin e 3-të me 20 pikë ndërsa vendasit ngelin në vendin e 5-të me 16 pikë.

ELBASANI 0-5 DINAMO

23′, 34′ Zabërgja, 31′ Meksi, 56′, 77′ Bregu

NGJARJET KRYESORE

90’+2′ Mbyllet sfida, fiton Dinamo!

90’+1′ Hila merr kartonin e dytë të verdhë dhe largohet nga fusha me karton të kuq. 90′ Akordohen 2 minuta shtesë.

89′ Toli lë fushën e lojës, në vendin e tij aktivizohet Mico.

89′ Bregu kërkon tripletën, por Abalora arrin ta ndalë.

86′ Largohen Qefalija me Zabërgjan, në lojë futen Nani dhe Zhordi.

82’ Ze Gomesh pason për Hilën, ky i fundit gjuan me të majtën por Sali bën një pritje të rehatshme. 81′ Largohen Gudiabi dhe Mandela, ka minuta për Karamba dhe Vilën.

80′ Gudiabi ndëshkohet me karton të verdhë.

77′ GOOOL DINAMO 0-5/ Me të djathtën nga jashtë zone, Bregu realizon golin e dytë personal në këtë sfidë.

65′ Lila ndëshkohet me karton të verdhë pas ndërhyrjes së gabuar ndaj Mandelës.

63′ Bordin kryen të gjitha zëvendësimet! Largohen Gjoni, Zaimi dhe Hasani. Në lojë futen Greca, Qose dhe Tsague.

61′ Lulaj është i pafat, nuk arrin të gjejë golin për skuadrën pasi topi godet traun e portës. 58′ Hila ndëshkohet me karton të verdhë për protesta.

56′-55′ Dëshpërim tek ultrasit e Elbasanit, vendosin të largohen nga stadiumi pasi skuadra e tyre pëson golin e katërt.

56′ GOOOL DINAMO 0-4/ Bregu gjuan me të djathtën dhe shtang Abalorën i cili pëson golin e katërt në këtë sfidë.

50’ Dros gjuan nga goditja e dënimit drejt zonës dhe gjen Gjonin, ky i fundit e gjuan me kokë duke e çuar topin jashtë.

46′ Nis pjesa e dytë e sfidës! Largohen Qaqi dhe Melo, në lojë futen Lajthia dhe Hila.

45’+2′ Mbyllet pjesa e parë!

45’+2’ Gjoni gjuan me kokë, Sali bën një pritje fantastike dhe mban portën të paprekur.

45′ Akordohen 2 minuta shtesë.

43′ Mandela gjuan drejt portës por topi devijohet dhe shkon jashtë. Ka goditje nga këndi.

40’ Melo harkon nga këndorja dhe gjen Dros, ky i fundit prish gjithçka duke e dërguar topin shumë lart traversës.

34′ GOOOL DINAMO 0-3/ Verdheblutë marrin golin e tretë, Zabërgja realizon dopietë.

31′ GOOOL DINAMO 0-2/ Merr një top të mirë, Meksi gjuan nga jashtë zonës dhe dyfishon shifrat për kryeqytetasit.

23′ GOOOL DINAMO 0-1/ Bregu i nxjerr një top të mirë, Zabërgja nuk fal dhe tund rrjetën e Abalorës.

18’ Ze Gomesh merr nje top përpara por del në pozicion jashtë loje. 11’ Meksi tenton të harkojë topin në zonë, por Qaqi tregohet i vëmendshëm dhe arrin ta largojë.

9′ Minuta të qeta nga të dyja skuadrat, topi qarkullohet në mesfushë.

1′ Starton sfida!

FORMACIONET ZYRTARE

ELBASANI: Abalora, Zaimi, Lulaj, Qaqi, Dros, De Melo, Hasani, Ze Gomesh, Hakaj, Lila, Gjoni

TRAJNER: Roberto Bordin

DINAMO: Sali, Zabërgja, Gudiabi, Mandela, Bregu, Qefalija, Dita, Meksi, Aliji, Lorran, Toli

TRAJNER: Ilir Daja