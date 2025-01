Magazina me kanabis në Selitë, shkon në 8 numri i të ndaluarve (EMRI)

SELITË- Një tjetër person është ndaluar në lidhje me magazinën me kanabis që u zbulua pak ditë më parë në Selitë. Mësohet se në pranga ka rënë Klestjan Hala. 36-vjeçari ka qenë bashkëpunëtor me grupin e kultivimit të kanabisit. Godina e vjetër, ishte kthyer në shtëpi bari të mirëfilltë, teksa aktiviteti kriminal u sinjalizua nga ish-deputeti i PD-së Halit Valteri.

Sipas njoftimit të policisë arrestimi i 36-vjeçarit është në kuadër të një operacioni të mëparshëm ku janë arrestuar 7 shtetas dhe janë sekuestruar 193 bimë kanabisi të kultivuara në vazo, 100 bimë të thara të futura nëpër thasë dhe sende që shërbejnë për kultivim të bimëve narkotike, me anë të llambave. Hala akuzohet për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, kryer në bashkëpunim.

Njoftimi i policisë:

Tiranë/ Vijon operacioni policor i koduar “Tuneli”. Ndalohet një 36-vjeçar i dyshuar i përfshirë në veprimtarinë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, në Selitë.

Komisariati i Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me Policinë Shkencore, ka vijuar punën për identifikimin e shtetasve të implikuar në veprimtarinë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike, në një magazinë në rrugën “Hamdi Pepa”.

Në vijim të veprimeve hetimore të kryera në kuadër të këtij operacioni, u identifikua dhe ndalua shtetasi K. H., 36 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Kultivimi i bimëve narkotike”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 284/25 i Kodit Penal Materialet i kaluan Prokurorisë.