Dumfries: Ja pse performanca ime me Holandën është më e mirë se me Interin

I freskët nga goli i shënuar ndaj Hungarisë, mbrojtësi i krahut të kombëtares holandeze dhe Interit, Denzel Dumfries analizoi momentin e tij me fanellën portokalli: "Të veshësh këtë fanellë është diçka për të cilën duhet të krenohemi. Nuk e di saktësisht pse, por sa herë që e vesh për mua është një ëndërr, një nder”.

Dumfries më pas foli për ndryshimin në performancë mes Holandës dhe Interit: “Fanella e Interit është gjithashtu e bukur dhe ia vlen të vlerësohet, por me fanellën e Holandës arrij të performoj më mirë, sepse trajneri Koeman më jep besim të plotë”.

Në një tjetër pasazh, futbollisti i lindur më 1996 u rikthye mbas në kohë, tek ajo që ndodhi pas Europianit të keq, të luajtur nga Holanda në Gjermani: “Duhet të përballemi me kritikat e marra gjatë Kampionatit Europian. Mund të përmirësohemi, jam i sigurt që në sulm mund të marrim më shumë, sidomos nga goditjet e këndit dhe goditjet e lira”.

Ditët e fundit, gjatë një interviste tjetër, Dumfries kishte shprehur opinionin e tij për rinovimin e kontratës që i skadon në qershor 2025 me Interin: “Çfarë mungon për rinovimin? Mungojnë pak detaje, mendoj se do të nënshkruaj së shpejti. Pra, a do të qëndroj me siguri tek Interi? Le të shohim, por Interi është në zemrën time, kështu që dua të qëndroj”.