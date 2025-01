Krahu i djathtë i Guardiolës konfirmon largimin nga Manchester City, po vetë trajneri spanjoll?!

Erërat e ndryshimit po fryjnë te Manchester City. Siç raporton “The Athletic”, Txiki Begiristain do të largohet nga posti i drejtorit të futbollit në fund të sezonit, të cilin e mban që nga tetori i vitit 2012. Për këtë tashmë ka njoftuar klubin anglez dhe Pep Guardiolën.

Largimi i Txiki mund të jetë tregues i vendimit që do të marrë Guardiola, kontrata e të cilit si trajner i City përfundon gjithashtu më 30 qershor 2025. Trajneri katalanas u ul në stolin e “Etihad Stadium” në vitin 2016, kur ish-bashkëlojtari i tij i Barcelonës kishte qenë tashmë në klubin anglez për 4 vite.

Txiki e kishte planifikuar vendimin e tij për një kohë të gjatë. Ai planifikoi të largohej nga posti në moshën 60-vjeçare (mbushi 60 vjeç në gusht), edhe pse ideja fillestare ishte ta bënte këtë në moshën 55-vjeçare. Përfshirja e tij në ekip së bashku me Guardiolën e bëri atë të zgjaste marrëdhënien me City për 5 sezone të tjera. Tani po planifikon të marrë pak pushim, por më vonë do të vazhdojë të jetë i lidhur me futbollin.

Kontributi i Txiki ka qenë thelbësor në sukseset e City në vitet e fundit. Së bashku me tre trajnerët që ka takuar (Roberto Mancini, Manuel Pellegrini dhe Pep Guardiola), ai ka arritur ta vendosë ekipin mes më të mirëve në botë.

Sidoqoftë, ishte bashkëpunimi me Guardiolën që bëri hapin e madh cilësor të City, duke fituar 6 nga 7 edicionet e fundit të Premier League, 2 “FA Cup”, 4 Kupa të Ligës, 3 “Community Shields” dhe, në nivel ndërkombëtar, një Ligë Kampionësh, një Kupë Bote për Klube dhe Superkupën e Europës, të gjitha më 2023.

Largimi i Txiki nuk ka asnjë lidhje me gjyqin që po zhvillohet kundër City, pasi akuzohet nga Premier League për 115 shkelje të ‘fair play financiar’.