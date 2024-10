Barcelona fitoi 5-0, Flick largon euforinë: Na presin rivalë më të fortë, kemi ende vend për përmirësim

Hansi Flick ofroi pikëpamjen e tij për ndeshjen e dytë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, në të cilën u përball me zviceranët e Young Boys. Trajneri i Barçës u shpreh i kënaqur me rezultatin, katalanasit fituan thellë 5-0, por siguroi se duhet t’i nisin ndeshjet më fort. Ai beson se të tijtë mund të luajnë edhe më mirë:

"Ishte e rëndësishme të merrnim 3 pikët. Fitorja 5-0 ishte më se e merituar. E kuptuam shpejt se nuk dolëm në fushë me besimin me të cilin jemi mësuar. E rikuperuam këtë aspekt dhe jemi të lumtur, por duhet të vazhdojmë me këtë ritëm. Tashmë ka dëshirë për të fituar edhe në ndeshjen e së dielës”.

5-0 është një rezultat që e qetëson skuadrën katalanase edhe në Europë, pas disfatës në debutimin ndaj Monaco (2-1): “Askush nuk e di se si do të funksionojë kjo Ligë e Kampionëve, por është gjithmonë mirë të kesh një golavarazh të mirë. Ne mundëm të fitonim me një avantazh të madh, pas humbjes në ndeshjen e parë.

Ishte një sprovë e rëndësishme për të marrë tri pikët dhe jemi të kënaqur. Të bashkuar si tani mund të bëjmë gjëra të mëdha. Të mos kalojmë në eufori, sepse do të ndeshemi me rivalë më të fuqishëm, ndaj duhet të vazhdojmë të përmirësohemi.

Raphinha, MVP i zgjedhur i ndeshjes? Ai luajti shumë mirë, por nuk mund të flasim vetëm për një lojtar. Duhet të flasim për të gjithë ekipin, nuk mund të luhet mirë nëse nuk ka angazhim maksimal nga të gjithë lojtarët".