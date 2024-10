Tre shenja të zodiakut do të takojnë shpirtin e tyre binjak në tetor. Ja cilat janë ato

Tre shenja të zodiakut mund të takojnë shpirtin binjak në tetorin që sapo ka hyrë: të paktën këtë lexojnë astrologët në ndikimin e yjeve për muajin e dhjetë të vitit.

Të enjten e datës 17 Afërdita, planeti i dashurisë, do t’i thotë lamtumirë shenjës së Akrepit për të arritur tek Shigjetari aty pranë. Një pasazh që do të prishë ekuilibrin e shenjave të ndryshme dhe që mund të rezervojë një takim të veçantë për dikë.

Keni dalë nga një zhgënjim i hidhur në dashuri? I premtove vetes se do të mbaroje me ndjenjat? Prisni ta thoni kështu fjalën e fundit, sepse mund të jeni një nga tre shenjat e zodiakut që do të gjeni dashuri të madhe në tetor.

Ashtu siç yjet e tetorit do të favorizojnë punët e disa shenjave, ato mund të rezervojnë një surprizë në fushën sentimentale për dikë.

Ja cilat janë tre shenjat e zodiakut që do të gjejnë shpirtin binjak në tetor

Dashuritë ikin e vijnë, e dini. Por në tetor, tre shenja të zodiakut mund të takojnë shpirtin e tyre binjak. E pra, kush janë këtonshenja me fat që mund të kenë një takim fatal në javët e ardhshme?

Në tetor Shigjetari mund të bierë në dashuri. Hyrja e Venusit në hapësirën e tij zodiakale do t’i japë një shtysë të re jetës së tij dashurie.

Shenja e zjarrit do të vërshohet nga një karizëm dhe sharm që nuk do të kalojë pa u vënë re nga të tjerët.

Dëshira për të dalë dhe për të takuar njerëz të rinj do të rritet. Kush e di, ndoshta gjatë një daljeje ai mund të takojë të dashurën e tij të ardhshme…

Pas një shtatori mjaft të lodhshëm nga pikëpamja relacionale, muaji tetor mund të rezervojë një surprizë të mrekullueshme për Ujorin.

Frika dhe hutimi që e kanë prekur gjatë javëve të fundit do të jenë vetëm një kujtim i paqartë.

Shenja e fundit e ajrit të zodiakut do të zgjohet papritur nga tortura e saj dhe do të gjejë dëshirën për të takuar dikë të veçantë.

Yjet e tetorit nuk do ta zhgënjejnë.

Edhe Dashi beqar mund të gjejë shpirtin binjak në tetor.

Gjysma e dytë e muajit do të favorizojë takime të reja: shenja e zjarrit do të mund të përfitojë nga kjo për të zgjeruar rrethin e miqve dhe për të frekuentuar ambiente të reja.

Pikërisht aty ku e pret më pak, mund të takojë personin e zemrës…

Horoskopi i tetorit nga Paolo Fox