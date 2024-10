Inzaghi: Kemi nevojë për vazhdimësi, ndeshja ndaj Crvena Zvezda është plot gracka

Interi është gati të presë Crvena Zvezda në “San Siro”, një ndeshje e Ligës së Kampionëve plot rreziqe për zikaltrit e Simone Inzaghit. Ky i fundit e di mirë këtë, e nënvizoi edhe gjatë konferencës për shtyp.

Ishit i pari që thatë se do të ishte një sezon i vështirë pas titullit të yllit të dytë…

E thashë qartë: të fitosh është e vështirë, ta bësh përsëri është edhe më e vështirë. Djemtë punojnë shumë, por na mungon vazhdimësia që kishim sezonin e kaluar. Duhet të stërvitemi fort. Fillimi ishte i vështirë për të gjithë, renditja ka pasur 6 liderë të ndryshëm në këtë kampionat. Të gjithë jemi në një moment ku po përmirësohemi. Zhvilluam një ndeshje të shkëlqyer në Udine, e gjithë skuadra duhet të marrë pjesë në fazën mbrojtëse dhe sulmuese.

Çfarë lloj ndeshjesh do të jenë në Champions dhe sa ndikon formula e re?

Sezonin e kaluar, pas dy ndeshjeve të para bëje një bilanc, tani është të gjithë kundër të gjithëve. Një formulë emocionuese, me vështirësi të shtuara. E dimë se çfarë ka kalendari për ne, nuk do të jetë e lehtë. Duhet të përballemi me gjithçka ndeshje pas ndeshje.

A do të ketë rotacion formacioni në këtë ndeshje? Më duhet ende të vendos për sulmuesit, të katër do të kenë mundësi të luajnë dhe nuk e di se kush do të fillojë. Duhet të vlerësojmë grupin, rotacioni është i paevitueshëm në një sezon më të ngjeshur se kurrë më parë si ky. Pra, kemi nevojë për të gjithë lojtarët. Unë bëj zgjedhje çdo herë, ndonjëherë të lehta dhe ndonjëherë më pak të tilla.

Si ju duket Crvena Zvezda?

Meriton vëmendje maksimale, e ka filluar sezonin më 20 korrik, ka luajtur 9 ndeshje kampionati. Serbët janë të stërvitur mirë, kanë elementë të shkëlqyeshëm, ndaj duhet t’iu kushtojmë vëmendje kurtheve të një ndeshjeje të tillë.

Frattesi apo Barella?

Unë jam duke vlerësuar, le të shohim nëse Davide është mirë dhe i shëndetshëm.