Shpërblim prej 7 milionë dollarësh për ‘kokën’ e tij/ Kush është Talal Hamiyah, që pritet të udhëheqë hakmarrjen e Hezbollahut

Talal Hamiyah, specialist i madh në operacionet klandestine, mund të jetë kërcënimi më i madh për Izraelin, i cili pritet të nisë një sulm terrorist për t’u hakmarrë për liderin e vrarë të Hezbollahut.

Ishte mesi i viteve ‘90, një konferencë mbi terrorizmin pranë Mynihut, ku morën pjesë disa delegacione. Atëherë kërcënimi xhihadist sapo kishte filluar, tema ishte me interes për pak njerëz. Izraelitët ishin të pranishëm me tre ekspertë, mes tyre edhe Meir Degan.

I pasionuar pas pikturës dhe udhëtimit në Lindje, zyrtari i atëhershëm analizoi strukturën e Hezbollahut dhe tregoi disa emra: Imad Mughnyeh, udhëheqës ushtarak, Mustafa Badreddine dhe Talal Hamiyah, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë.

Degan do të bëhej kreu i Mossad në vitin 2002, dhe do të ishte truri i një fushate intensive sabotazhi, atentate në shënjestër, përdorimi i bashkëpunëtorëve të huaj për të kryer misione në tokën armike. Pasi vdiq në vitin 2011, ai do vazhdoi të shtynte për veprime më vendimtare kundër Iranit. Mugnyeh, megjithatë, u vra në vitin 2008 në Damask, ashtu si Badreddine tetë vjet më vonë, të dy të likuiduar nga izraelitët.

Me zgjedhje dhe përvojë të saktë, roli do t’i kalojë Hamiyah, një militant që është bërë një nga më të mirët në lëvizje, një specialist i madh në operacionet klandestine. Një rol që ai e ruan ende duke pasur në dispozicion krijimin e tij, “Njësinë 910”, mund të jenë njerëzit e tij ata që kryejnë një hakmarrje fillestare kundër Izraelit, pikërisht siç bënë në vitin 1992 pas vrasjes me cak të sekretarit të atëhershëm të Hezbollahut, Abbas Mussawi, duke hedhur në erë ambasadën izraelite në Buenos Aires.

Masakrat që u atribuohen ndjekësve të Hamiyah, të aftë për të bashkuar celula të përziera, me terroristë të ardhur nga Libani dhe simpatizant të transplantuar jashtë vendit. Kjo do të jetë tema themelore e taktikave të Talalit, një kanal i madh i marrëdhënieve sekrete me grupet, realitetet dhe komunitetet. Nga Lindja e Mesme në Afrikë, nga Evropa në Azi, zona ku operativët kanë goditur ose janë bllokuar përpara se ta bënin këtë.

Me origjinë nga lugina Bekaa, në fund të të gjashtëdhjetave, lideri shiit punoi për ca kohë në aeroportin e Bejrutit, një punë të cilën e la më vonë për t’iu përkushtuar luftës së armatosur përkrah Mughnyeh. Protagonistët e atyre ditëve i lidhte vëllazëria politike, por në disa raste edhe lidhjet farefisnore.

I përkufizuar si asketik, larg “dritës” dhe i matur në të njohurit e tij (vetëm miq të ngushtë dhe familjarë), Talal mbeti i gjallë pavarësisht nga ndjekja e Izraelit dhe SHBA-së, të cilat në 2017 ofruan një shpërblim prej 7 milionë dollarë sepse e konsiderojnë të përfshirë në masakrat e viteve 1980 kundër objektivave amerikanë. Për më tepër, ata besojnë se ai mund të jetë pas përpjekjeve për infiltrim brenda Shteteve të Bashkuara.

Në këtë fazë të fundit, emri i Hamiyah është rishfaqur. Ai mori më shumë përgjegjësi në fushën e betejës pas vdekjes së Ibrahim Akilit dhe ishte objektiv i një bastisjeje më 24 shtator, informacioni, sipas burimeve, është i pasaktë. Për izraelitët ai mbetet një objektiv me vlera të larta për atë që përfaqësonte dhe çfarë mund të bënte ende.