Fonseca mbron Leaon nga kritikat: Po rritet në aspektin mbrojtës, duhet të jetë gjithmonë vendimtar

Në konferencën për shtyp, trajneri i Milanit, Paulo Fonseca, foli edhe për momentin e Rafael Leao, pas kritikave që ka marrë sulmuesi portugez.

Leao ka qenë në qendër të kritikave. A është ai një lojtar që duhet rikuperuar?

Le të shohim. Ne po punojmë shumë, madje edhe individualisht me Rafa, në aspektin mbrojtës. Është e qartë për të gjithë se Leao po rritet. Ai mund të bëjë më mirë, po rritet në aspektin mbrojtës. Ne mund të mbrohemi me të gjithë lojtarët, përfshirë Rafa. Ai pati tri mundësi në derbi për të qenë vendimtar.

Sa i ngjan ekipit që keni në kokën tuaj ky Milan?

Ne jemi larg, ende larg. Në mbrojtje nuk jemi rritur shumë, do të doja të kisha gjëra të tjera, por pastaj janë karakteristikat e lojtarëve… Edhe në sulm duhet të rritemi shumë. Po punojmë për ta bërë këtë, kemi shumë për të përmirësuar.

Fitorja në derbi shton optimizmin për titullin…

Fitorja në derbi sjell besim, krijon një atmosferë ndryshe. Sidoqoftë, përpiqem të jem gjithmonë i ekuilibruar. Një ndeshje e fituar mund të ndryshojë klimën në ekip, mund të ndihmojë besimin e lojtarëve, por është thjesht një ndeshje. Pastaj, nëse nuk fitojmë sot, fjala vjen, është si të zbresim nga kategoria. Me këtë dua të them se duhet ta harrojmë derbin, të fokusohemi te ndeshja e radhës, e cila është më e rëndësishmja. Atmosfera është pozitive, ka gëzim, por me rëndësi është të kuptojmë se derbi ka mbaruar. Unë vazhdoj të them atë që kam thënë që nga dita e parë: te Milani nuk mund të mos mendojmë për titullin.