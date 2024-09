Toka do të ketë një Hënë të dytë? Sa do zgjasë?

Sipas një raporti nga NASA, planeti ynë do të ketë një “mini-hënë” për rreth dy muaj, kur asteroidi 2024 PT5 do të fillojë të rrotullohet rreth Tokës nga 29 Shtatori deri më 25 Nëntor. Ky asteroid, i zbuluar më 7 Gusht 2023, ka origjinën nga brezi i asteroidëve Arjuna dhe do të jetë i vështirë për t’u parë nga Toka, pavarësisht se do të jetë në afërsi të Hënës.

Studimi i publikuar nga Carlos de la Fuente dhe Raúl de la Fuente shpjegon se Toka ka aftësinë të tërheqë asteroida nga popullsia e objekteve pranë Tokës (NEO), duke i bërë ata mini-hëna për një periudhë të shkurtër. 2024 PT5 do të rrotullohet rreth Tokës përpara se të largohet nga orbita e saj, duke u rikthyer në orbitën e tij rreth Diellit, si planetët e tjerë.

Pas largimit, asteroidi do të qëndrojë afër Tokës deri më 9 Janar 2025, kur do të largohet plotësisht për rreth 30 vjet. NASA vazhdon të gjurmojë mbi 28,000 asteroidë në kërkim të vendndodhjeve dhe orbitave të tyre, duke ofruar të dhëna të vlefshme për studime të mëtejshme.

Ndikimet e “hënës së dytë” do të ndihen gjithashtu në nivele të ndryshme për secilën shenjë horoskopi:

Dashi (21 mars – 19 prill) Rritje energjie dhe motivimi për të ndjekur qëllimet. Mund të ndihesh më guximtar dhe i gatshëm për të ndërmarrë rreziqe të reja.

Demi (20 prill – 20 maj) Fokus në çështjet materiale dhe sigurinë personale. Një periudhë reflektimi mbi vlerat e tua dhe mënyrat për t’u ndier më të qetë.

Binjakët (21 maj – 20 qershor) Intensifikim i komunikimit dhe ideve të reja. Do të ndihesh i frymëzuar për të ndarë mendimet e tua me të tjerët dhe për të krijuar lidhje të reja.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik) Intensifikim i emocioneve dhe intuitës. Do të ndihesh më i lidhur me ndjenjat e tua dhe do të kërkosh marrëdhënie më të thella.

Luani (23 korrik – 22 gusht) Rritje e vetëbesimit dhe dëshira për të shkëlqyer. Do të tërheqësh vëmendje dhe do të jesh në qendër të ngjarjeve sociale.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator) Fokus në detaje dhe përmirësime personale. Një periudhë e përshtatshme për të bërë ndryshime në rutinën tënde dhe për të organizuar jetën.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor) Rritje e interesit për marrëdhëniet dhe bashkëpunimin. Do të ndihesh më i prirur për të krijuar harmoni në jetën sociale.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor) Intensifikim i pasioneve dhe emocioneve. Do të ndihesh më i fortë në eksplorimin e ndjenjave të thella dhe vërtetave personale.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor) Zbulim dhe aventurë. Një periudhë e shkëlqyer për të udhëtuar ose për të mësuar diçka të re që do të zgjojë kureshtjen tënde.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar) Fokus në qëllimet dhe karrierën. Do të ndihesh më i motivuar për të punuar për realizimin e ambicieve të tua.

Ujori (20 janar – 18 shkurt) Rritje e kreativitetit dhe ideve të reja. Një periudhë e shkëlqyer për të ndarë mendimet dhe për të bërë ndryshime inovative.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars) Intensifikim i intuitës dhe ndjeshmërisë. Do të ndihesh më i lidhur me botën shpirtërore dhe emocionet e tua.

Kjo mini-hënë do të ofrojë mundësi unike për reflektim dhe rritje personale për të gjitha shenjat.