Në kërkim për 2 krime ndërkombëtare, kapet në Tiranë burri me dy emra

Operacioni “Operacionalja 37” – Arrestohet në Tiranë një person në kërkim ndërkombëtar nga Italia për trafik droge dhe falsifikim. U kap nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, në kuadër të operacionit “Operacionalja 37”, shtetasi Genti Beqiri alias Eduard Pano.

Tiranë – Policia e Shtetit ka finalizuar me sukses një tjetër operacion për kapjen e një personi të rrezikshëm në kërkim ndërkombëtar, raporton noa.al.

Operacioni i koduar “Operacionalja 37”, i zhvilluar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në bashkëpunim me FAST Albania dhe rrjetin evropian ENFAST, çoi në lokalizimin dhe arrestimin në Tiranë të një shtetasi të shpallur në kërkim nga autoritetet italiane.

I arrestuari është Genti Beqiri alias Eduart Pano, 45 vjeç, banues në Tiranë, ndaj të cilit Gjykata e Apelit e Napolit/Itali kishte lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar për akuzat:

Pjesëmarrje në grup kriminal

Trafikim lëndësh narkotike

Falsifikim dokumentash

Operacioni u bazua në inteligjencën policore dhe koordinimin ndërkombëtar mes strukturave të specializuara.

Pas arrestimit, Interpol Tirana ka nisur procedurat e nevojshme në bashkëpunim me Interpol Romën, për të përfunduar ekstradimin e të arrestuarit drejt Italisë, ku do të përballet me drejtësinë italiane.

Policia e Shtetit bën të ditur se operacione të tilla do të vijojnë pa ndërprerje, si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të goditur krimin e organizuar dhe për të garantuar zbatimin e ligjit, brenda dhe jashtë territorit shqiptar. /noa.al