Flick: Jam krenar për skuadrën time. Rivaliteti me Real Madridin? Shikojmë veten tonë

"Ishte një ndeshje shumë e vështirë dhe shumë e rëndësishme. Jam shumë krenar për atë që skuadra ime ka bërë në javët dhe muajt e fundit". Këto janë fjalët e para të Hansi Flick pas fitores 1-0 në fushën e Leganés. Një fitore që i lejoi blaugranat të ruajnë epërsinë +4 pikë ndaj Real Madridit, që fitoi minimalisht në transfertë kundër Alavesit.

"Tri pikët, – pohoi Flick, – janë një gjë e shkëlqyer për ne në këtë moment. Ndonjëherë mendohet se ndeshjet janë si ato ndaj Borussia Dortmundit dhe Atlético Madridit, por jo. Ka ndeshje shumë të vështira, si kjo ndaj Leganes. Jam shumë krenar për skuadrën, sidomos për mënyrën se si u mbrojtëm. Ndërhyrja e fundit e Iñigo Martínez ishte perfekte".

Për avantazhin ndaj Real Madridit, gjermani tha: "Nuk merremi me rivalët, thjesht shikojmë veten tonë. Aktualisht jemi të fokusuar në rikuperimin e energjive. Iu them gjithmonë lojtarëve se gjëja më e rëndësishme është të rikuperohen fizikisht. Mbërritëm në Barcelonë të dielën në agim, pushuam dje dhe të hënën do të fluturojmë drejt Dortmundit. Nuk ka justifikime; jemi të përqendruar vetëm te fusha".

Skuadra në vitin 2025 është rritur ndjeshëm: "Të gjithë kanë bërë një hap përpara. Vuajtëm në fillim të nëntorit dhe, pas pushimeve të festave, gjithçka ndryshoi. Çelësi ishte humbja ndaj Atlético Madridit. Humbëm, por luajtëm shumë mirë dhe me atë besim e nisëm vitin 2025. Lojtarët kanë nevojë për më shumë kohë për t’u rikuperuar, por kjo nuk është diçka që mund ta kontrollojmë".