Slot e sheh ‘finishin’ e lumtur pranë: Na duhen edhe dy fitore për ta siguruar titullin

Arne Slot festoi pas fitores 2-1 të Liverpool-it ndaj West Ham. Këto ishin fjalët e tij pas ndeshjes për “BBC Match of the Day”: “Në pjesën e parë luajtëm vërtet mirë, me ritëm të lartë dhe lëvizje të zgjuara. Ndoshta duhej të kishim shënuar edhe golin e dytë. Në pjesën e dytë ishte më shumë ndeshja e Alisson.

Ata mund të kishin shënuar dy ose tre gola në disa momente, ashtu si javën e kaluar kur Fulham na shënoi tre gola për 15 minuta. Sot patëm fat që Alisson bëri disa pritje të shkëlqyera. Mënyra si e pësuam golin ishte një zhgënjim i madh, por djemtë treguan se e meritojnë këtë pozicion. Me këtë mentalitet, fituam 2-1”.

Për rëndësinë e golit të fitores: “Ishte pa dyshim një gol i rëndësishëm, sepse tani na duhen edhe dy fitore për titullin. Besoj se 33 javët e kaluara të kampionatit kanë treguar sa e vështirë është për ne të fitojmë një ndeshje futbolli.

Duket çuditshëm kur ke kaq shumë pikë, por kjo është situata aktuale në Premier League. Kjo fitore ishte shumë e bukur, tani e dimë se duhet të fitojmë edhe dy herë. E dimë çfarë duhet të bëjmë. Është e vështirë, por do të luftojmë me të gjitha forcat tona për t’ia arritur”.