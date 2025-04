E Trishtë! Ndërron jetë fituesi i Çmimit Nobel për Letërsinë

Mario Vargas Llosa, autori peruviano-spanjoll fitues i çmimit Nobel, puna e të cilit u fokusua në të këqijat e totalitarizmit dhe që dikur kandidoi për president, ka ndërruar jetë në moshën 89-vjeçare, sipas familjes së tij. “Me dhimbje të thellë njoftojmë se babai ynë, Mario Vargas Llosa, ndërroi jetë i qetë sot në Lima, i rrethuar nga familja e tij”, thuhet në një deklaratë familjare të ndarë nga djali i tij Álvaro Vargas Llosa në X të dielën sipas CNN.

Vargas Llosa do të mbahet mend më së miri për romanet, duke përfshirë “Bisedë në Katedrale” (1969), “Lufta e Fundit e Botës” (1981) dhe “Halla Julia dhe Skenaristi” (1977), i cili u përshtat për filmin artistik të vitit 1990 “Tune in Hersheanu”. Në deklaratën e tyre të dielën, tre fëmijët e romancierit thanë se “largimi i Vargas Llosa do të trishtojë të afërmit e tij, miqtë dhe lexuesit e tij në mbarë botën”.

“Por ne shpresojmë se ata do të gjejnë ngushëllim, si ne, në faktin se ai ka shijuar një jetë të gjatë, aventureske dhe të frytshme dhe ka lënë pas vetes një grup pune”, thanë ata. Presidentja e Perusë, Dina Ercilia Boluarte Zegarra shprehu ngushëllimet e saj për familjen Vargas Llosa, përmes një postimi në rrjetet sociale me: “U prehsh në paqe, peruani i shquar i të gjitha kohërave”.

“Gjeniu i tij intelektual dhe vepra e madhe e tij do të mbeten një trashëgimi e përjetshme për brezat e ardhshëm. Ne i shprehim ngushëllimet tona më të thella familjes së tij, miqve dhe botës së letërsisë,” tha zyra presidenciale e Perusë në deklaratën në X. I lindur në Arequipa, Peruja jugore, Vargas Llosa i kaloi vitet e tij të hershme në Cochabamba, Bolivi, ku gjyshi i tij ishte konsulli peruan, përpara se të ndiqte një shkollë ushtarake dhe Universitetin Kombëtar të San Marcos në kryeqytetin peruan Lima.

Në vitin 1952 ai kishte botuar veprën e tij të parë, një dramë të quajtur “La guide del Inca”, dhe shpejt u bë një bashkëpunëtor i rregullt në shtypin letrar peruan. Vargas Llosa punoi si gazetar dhe transmetues dhe ndoqi Universitetin e Madridit përpara se të transferohej në Paris.