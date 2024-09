Zyrtarja e DASH/ ‘Kur Shqipëria të mund korrupsionin, do të integrohet në Bashkimin Europian’!

Gjatë konferencës Ekonomike për Ballkanin Perëndimor, e mbajtur në Tiranë, Colleen Hyland, Drejtoresha për Çështjet e Europës Jugore-Qendrore në Departamentin e Shtetit të SHBA-së, theksoi rëndësinë e kontrollit të korrupsionit në Shqipëri si një faktor kyç për integrimin e vendit në Bashkimin Europian.

Hyland deklaroi se korrupsioni është një problem që ndikon jo vetëm në Shqipëri apo Ballkanin Perëndimor, por në shumë vende. Ajo nënvizoi se për të tejkaluar këtë sfidë, është e nevojshme një angazhim i vazhdueshëm dhe efektiv nga SPAK (Strukturat e Posaçme Anti-Korrupsion).

“Për Shqipërinë, kapërcimi i problemit të korrupsionit është esencial. Nëse vendi arrin të menaxhojë me sukses korrupsionin, do të mund të integrohet në Bashkimin Europian dhe do të tërheqë më shumë investime,” tha Hyland. Ajo shtoi se ndryshimet ligjore që bëhen duhet të jenë në përputhje me standardet e BE-së.

Hyland siguroi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë mbështetje për Shqipërinë në këtë proces, duke theksuar se bashkëpunimi ndërkombëtar është i rëndësishëm për të arritur objektivat e zhvillimit dhe integrimit të vendit në BE.

Komentet e Hyland u dhanë në një moment kyç, kur Shqipëria është duke përparuar në përpjekjet për të përmbushur kriteret për anëtarësimin në Bashkimin Europian, dhe mbështetja e partnerëve ndërkombëtarë si SHBA është e rëndësishme për të avancuar në këtë rrugë.