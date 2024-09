Misteri që rrethon nëndetësen e mbytur ‘Titan’. BBC: Pesë pyetje kyçe që mbeten pa përgjigje!

SHBA-Vitin e kaluar, një zhytje nga nëndetësja Titan e kompanisë "Oceangate" përfundoi "xhiron" e saj në mënyrën më tragjike të mundshme. Anija pësoi një dështim katastrofik pasi u afrua në fund të detit, duke i shkaktuar vdekjen pesë personave në bord.

Titani filloi zhytjen e tij nën ujë në mëngjesin e 18 qershorit 2023. Në bord ishin CEO i Oceangate Stockton Rush, eksploruesi britanik Hamish Harding, zhytësi veteran francez Paul Henri Nargeolet, biznesmeni britaniko-pakistanez Shahzada Dawood dhe djali i tij 19-vjeçar Suleman.

Më vonë atë ditë, pasi anija dështoi të dilte në sipërfaqe, roja bregdetare e SHBA u njoftua, duke organizuar një operacion të gjerë kërkimi dhe shpëtimi. Teksa bota priste lajme, më 22 qershor, rrënojat u zbuluan rreth 500 metra nga harku i Titanikut. Titan kishte shpërthyer vetëm një orë e 45 minuta pas zhytje.

Këto janë pesë pyetje kyçe që ende duhet të marrin përgjigje lidhur shpërthimin e mistershëm të anijes

A e dinin pasagjerët se zhytja po shkonte keq?

Pasagjerët e Titan mund të qëndrojnë në kontakt me anijen mbështetëse, Polar Prince, me mesazhe me tekst të dërguara përmes sistemit të saj të komunikimit në bord. Regjistri i këtyre shkëmbimeve mund të zbulojë nëse kishte ndonjë indikacion se nën-shkëmbimi po dështon. Anija kishte gjithashtu një pajisje monitorimi akustik – në thelb mikrofon të fiksuar në nën-duke dëgjuar për shenjat që po përkulej ose po thyhej.

"Stockton Rush ishte i bindur se nëse do të kishte një dështim të afërt të zhytësit, ata do të merrnin një paralajmërim audio në atë sistem," shpjegon Victor Vescovo, një eksplorues kryesor i detit të thellë.

Por ai tha se ishte shumë skeptik se kjo do të kishte dhënë kohë të mjaftueshme që nëndetësja të kthehej në sipërfaqe. "Çështja është se sa shpejt do të ndodhte ai paralajmërim?" Nëse nuk do të kishte probleme të dukshme gjatë zbritjes dhe alarmet nuk do të binin, ata në bord mund të mos ishin në dijeni të fatit të tyre të afërt. Vetë shpërthimi ishte i menjëhershëm, nuk do të kishte pasur kohë që pasagjerët të regjistronin atë që po ndodhte.

Cila pjesë e nëndetëses Titan dështoi?

Ekspertët mjeko-ligjorë kanë ekzaminuar rrënojat e Titanit për të gjetur rrënjën e dështimit. Kishte disa probleme me dizajnin e tij. Trupi i Titanit ishte gjithashtu një formë e pazakontë – cilindrike, dhe jo sferike. Shumica e nëndetëseve në det të thellë kanë një formë sferike, kështu që efekti i presionit dërrmues të thellësive shpërndahet në mënyrë të barabartë.

Trupi i nëndetëses ishte bërë gjithashtu nga fibra karboni, një material jokonvencional për një anije në det të thellë. Metalet si titani përdoren më së shpeshti pasi janë të besueshëm nën presione të mëdha.

Sa herë që Titan zbriste në thellësinë e Titanikut – dhe kishte bërë zhytje të shumta – fibra e karbonit ishte e ngjeshur dhe e dëmtuar. Kryqëzimet midis materialeve të ndryshme gjithashtu dhanë arsye për shqetësim. Fibra e karbonit u ngjit në dy unaza titani, duke krijuar pika të dobëta. A e shpërqendruan tingujt e oqeanit nga kërkimi?

Anijet, avionët dhe automjetet e operuara nga distanca (ROV) u ngjitën në Atlantik në përpjekje për të gjetur Titanin. Disa ditë pas kërkimit, pati raporte për zhurma nënujore të marra nga sonari i një aeroplani kërkimor, duke rritur mundësinë që ato të vinin nga nëndetësja.

ROV-të u dërguan për të gjetur burimin, por nuk gjetën asgjë. Ende nuk është e qartë se cilat ishin tingujt – oqeani është i zhurmshëm dhe aq më tepër gjatë një operacioni si ky. Një tingull më i rëndësishëm nënujor u zbulua nga sistemi sonar i marinës amerikane në kohën kur nëndetësja u zhduk – një sinjal akustik në përputhje me një shpërthim. Informacioni u bë publik vetëm në ditën kur u gjetën rrënojat e Titanit.

Nuk dihet se kur i është thënë Rojës Bregdetare të SHBA-së për zhurmën – apo nëse familjarët dhe miqtë që prisnin në anijen mbështetëse të nëndetëses u informuan.

Pse shqetësimet e sigurisë u injoruan nga Oceangate?

Shumë ishin të shqetësuar për nëndetësen e Oceangate. Victor Vescovo thotë se ishte aq i shqetësuar, saqë kishte nxitur disa pasagjerë të mos zhyten në Titan – duke përfshirë mikun e tij Hamish Harding, një nga pesë që vdiqën.

Frika për sigurinë u soll gjithashtu drejtpërdrejt në Oceangate – përfshirë nga ish-drejtori i operacioneve detare të kompanisë, David Lochridge, i cili vlerësoi nëndetësen ndërsa po zhvillohej. Dokumentet e gjykatës amerikane të vitit 2018 tregojnë se Lochridge kishte identifikuar "shqetësime serioze për sigurinë" dhe mungesa e testimit mund t’i nënshtrojë pasagjerët në një rrezik të mundshëm ekstrem në një zhytëse eksperimentale.

Inxhinierët nga Shoqëria e Teknologjisë Detare thanë gjithashtu se qasja eksperimentale e Oceangate mund të rezultojë në "rezultate negative (nga të vogla në katastrofike)" në një letër të ndarë me Stockton Rush.

Në përgjigje, Rush tha se ishte "lodhur nga lojtarët e industrisë që përpiqen të përdorin një argument sigurie për të ndaluar inovacionin" dhe hodhi poshtë paralajmërimet se ai do të vriste dikë si "të pabazë". Me vdekjen e CEO të Oceangate, ne kurrë nuk do të jemi në gjendje të pyesim pse ai zgjodhi të mos dëgjonte këto shqetësime. Por dëgjimet publike mund të zbulojnë se kush tjetër në kompani dinte për to – dhe pse nuk u ndërmor asnjë veprim.

Pse autoritetet lejuan që Titan të zhytej?

Nëndetëset në det të thellë mund të kalojnë përmes një vlerësimi të gjerë sigurie të kryer nga organizata të pavarura, specialiste, detare si Byroja Amerikane e Transportit (ABS) ose DNV (një organizatë globale akreditimi me bazë në Norvegji).

Oceangate zgjodhi të mos e fuste Titanin në këtë proces. Vlerësimi do të kishte konfirmuar nëse anija – nga dizajni i saj deri te ndërtimi, testimi dhe operimet – përmbushte disa standarde. Shumica e operatorëve zgjedhin të certifikojnë nëndetëset e tyre në det të thellë – por kjo nuk është e detyrueshme. Pasagjerët në Titan paguanin deri në 250,000 dollarë (191,135 £) për një vend. Ata të gjithë duhej të nënshkruanin një heqje përgjegjësie.

Biznesmeni irlandez Oisin Fanning bëri dy zhytje në Titan në vitin 2022 – e fundit para katastrofës fatale të nëndetëses. Ai tha se ekipi i Oceangate e mori seriozisht sigurinë, me informime të gjera përpara çdo zbritjeje. Por nuk iu bë e qartë se Titan nuk ishte certifikuar.

Seancat publike do të zgjasin dy javë. Shpresa është se përgjigjet që ofron mund të parandalojnë që një fatkeqësi si kjo të përsëritet./ Marrë nga BBC.