Pemë që thyhen, makina e motorë që rrëzohen, njerëz që i merr era. Pamje apokaliptike nga tajfuni Yagi që po godet vendet aziatike

KINË- Super Tajfuni Yagi, stuhia më e fuqishme në Azi këtë vit, ka arritur në veri të Vietnamit. Stuhia goditi provincat Hai Phong dhe Quang Ninh me erëra deri në 203 km/h të shtunën në mëngjes.

Në Hai Phong, agjencia e lajmeve AFP raporton se fletët metalike të çative dhe tabela komerciale u panë duke fluturuar nëpër qytet. Të paktën tre persona kanë vdekur në Kinë për shkak të stuhisë dhe rreth 100 të plagosur.

Gati 50,000 njerëz janë evakuuar nga qytetet bregdetare në Vietnam me autoritetet që kanë lëshuar një paralajmërim qëndrimi brenda. Shkollat ​​janë mbyllur në 12 provinca veriore, përfshirë kryeqytetin Hanoi.

Një super tajfun është i barabartë me një uragan të kategorisë 5. Yagi është tajfuni i dytë më i fortë deri më tani këtë vit dhe është dyfishuar në fuqi që kur goditi Filipinet veriore në fillim të kësaj jave.

Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga Yagi vranë të paktën 13 njerëz në Filipinet veriore, me mijëra njerëz të detyruar të evakuohen në tokë më të sigurt.

Shkencëtarët thonë se tajfunet dhe uraganet po bëhen më të fortë dhe më të shpeshtë me ndryshimet klimatike.

