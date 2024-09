Shpërthen ‘Osimhen-mania’ në Stamboll, mijëra tifozë të Galatasaray e presin në aeroport

Tashmë është "Osimhen-mania" në Turqi. Nigeriani fluturoi drejt Stambollit për të përfunduar transferimin te Galatasaray dhe tifozët e klubit turk janë në eufori. Mijëra ishin të pranishëm jashtë aeroportit të Stambollit, në pritje të lojtarit që u largua nga Napoli.

Galatasaray do të paguajë pagën e plotë të nigerianit deri në fund të sezonit, me napoletanët që kanë rezervuar një opsion rinovimi automatik deri në vitin 2027, në rast se nuk duhet ta shesin lojtarin deri në qershor 2025.

Marrëveshja bazohet në të njëjtën pagë dhe me një klauzolë lirimi që do të bëhet 80 milionë euro. Përmes kanaleve të tij zyrtare, Galatasaray konfirmoi zyrtarisht negociatat me Napolin për Osimhen:

"Kanë filluar negociatat zyrtare për transferimin e përkohshëm të futbollistit profesionist Victor James Osimhen me klubin e tij SSCN Napoli SPA”. Menjëherë pas këtij njoftimi, klubi bëri me dije edhe uljen e avionit me të cilin nigeriani arriti në kryeqytetin turk.