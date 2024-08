Baresi për formatin ndryshe të Champions-it: Gjithçka është e re, ja çfarë do të jetë vendimtare

"Të gjithë jemi kuriozë të shohim se si do të shkojë, gjithçka është e re, gjithçka është ndryshe. Duhet të mendojmë ndeshje pas ndeshjeje, secili mund të jetë i rëndësishëm. Duhet t’iu kushtojmë vëmendje edhe golave. Do të shohim se si do të jetë kjo skemë e re, si do të reagojnë të gjithë, por diferenca e golave ​​mund të jetë vendimtare”.

Franco Baresi, zv.president nderi i Milanit, e komentoi kështu shortin e kuqezinjve në Champions League, të cilët do të përballen me Liverpool, Bruges, Red Star Beograd, Girona, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb dhe Slovan Bratislava.

“Milani duhet të mendojë gjithmonë për të fituar si në Itali, ashtu edhe jashtë saj, – vazhdoi Baresi. – Pastaj në Europë, gjithmonë kemi luajtur ndeshje të rëndësishme. Mbi të gjitha duhet të japim gjithmonë maksimumin tonë. Lojtarët tanë kanë përvojë të konsiderueshme dhe kjo do të na bëjë mirë”.

Për fillimin e komplikuar të Milanit në kampionat: "Nuk e kishim menduar se do ta nisnim kështu. Milani ka cilësi, lojtarë që mund të rikuperohen. Nuk duhet të nënvlerësojmë askënd, qëndrimi dhe shpirti nuk duhet të mungojnë kurrë. Kampionati italian është plot me gracka, duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm. Tani le t’ia fillojmë përsëri dhe t’i lëmë të dalin në pah vlerat tona".

Ja ndeshjet e Milanit:

Milan-Liverpool

Real Madrid-Milan

Milan-Club Brugge

Leverkusen-Milan

Milan-Crvena Zveda

Dinamo Zagreb-Milan

Milan-Girona

Slovan Bratislava-Milan