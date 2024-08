Horoskopi i Brankos për ditën e hënë, 26 gusht 2024 për të gjitha shenjat e zodiakut

Horoskopi i Brankos pritet me shumë interes për shumë të apasionuar pas astrologjisë dhe zodiakut. Astrologu i famshëm i RDS-së është një nga më të ndjekurit dhe dallon atë mes ekspertëve të panumërt të yjeve dhe planetëve.

Dashi: Nesër duhet të përfitoni nga energjia që do t’ju japë Hëna tek Binjakët për të rimbushur bateritë për vjeshtë. Shtatori është afër: një muaj që premton të jetë plot me mundësi të reja për t’u shfrytëzuar.

Demi: Sipas horoskopit të Brankos nesër yjet do të nxjerrin në plan të parë biznesin. Sa më shumë të afrohet vjeshta, aq më shumë jeta juaj profesionale do të kërkojë vëmendjen tuaj. Për shumë të lindur në shenjë priten ndryshime në grupe dhe role.

Binjakët: Nesër Hëna do të strehohet në qiellin tuaj. Ylli i zbehtë do t’ju japë qartësinë mendore të nevojshme për të pastruar mendjen tuaj në dashuri. Dikush mund të vendosë papritmas t’i japë fund një lidhjeje që nuk po shkonte më përpara.

Gaforrja: Nesër do të ndjeni nevojën për të skalitur një moment për veten tuaj dhe për të reflektuar se çfarë të bëni. Shtatori do të nisë një fazë të re të jetës suaj që premton të jetë veçanërisht aktive dhe fitimprurëse, si në punë ashtu edhe në dashuri.

Luani: Nesër shumica e të lindurve të shenjës do t’i rikthehen jetës së përditshme, duke u marrë me punë dhe çështje praktike. Do të jetë një ditë e dobishme për të filluar të bëni projekte dhe programe të reja për vjeshtën e ardhshme.

Virgjëresha: Siç tregon horoskopi i Brankos, nesër do t’ju duhet t’i bëni ballë një Hënë tinëzare. Gjatë ditës mund të shfaqet një rival në dashuri, i cili do të tregohet veçanërisht i ashpër. Ju do të duhet të tregoni shumë kujdes kur merreni me të nëse dëshironi të mbizotëroni.

Peshorja: Nesër mund të mbështeteni në bashkëpunimin e Hënës, Jupiterit dhe Marsit. Afërdita do të arrijë në shenjën tuaj të enjten. Një fazë e re e jetës suaj do të fillojë dhe ajo do t’ju shohë si një protagonist të madh nga çdo këndvështrim.

Akrepi: Nesër Hëna te Binjakët mund të rezervojë diçka të bukur dhe të papritur për ju, një goditje të vogël fati, një takim, një lajm të mirë. Pak nga pak do të largoni të gjithë tensionin nervor që u krijua gjatë fundjavës së kaluar.

Shigjetari: Nesër Hëna në opozitë do t’ju bëjë të rrezikshëm, nervozë dhe intolerant ndaj gjithçkaje dhe ndaj të gjithëve. Nëse keni të bëni me ndonjë person të bezdisshëm, më mirë lejoni që talljet e tij të rrëshqasin mbi ju. Numëroni deri në tre përpara se të hapni gojën.

Bricjapi: Sipas horoskopit të Brankos nesër yjet do t’ju inkurajojnë të kujdeseni për shpinën. Nëse mendoni se dikush nuk është plotësisht i sinqertë me ju, është më mirë të largoheni prej tij. Është koha për të rrethuar veten me njerëz më të besueshëm.

Ujori: Nesër do të ketë një Hënë madhështore në qiellin e mikut tonë Binjak për të sjellë ndjenjat në modë. Zemrat e vetmuara do të mund ta shfrytëzojnë atë për të bërë takime të reja. Kush e di, ndoshta në orët e ardhshme ata mund të takojnë shpirtin e tyre binjak…

Peshqit: Nesër Hëna në kuadraturë mund të shkaktojë disa shqetësime të vogla, ndoshta një avari në shtëpi, një shpenzim të papritur. Çdo pengesë duhet ta përballoni me qetësi dhe qetësi dhe të mos mbyteni nga axhitimi.

