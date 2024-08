Gabimi foshnjarak i Guiu në ndeshjen Chelsea-Servette, nuk shënon dot me portën bosh (video)

Chelsea mund të buzëqeshë pas fitores në ndeshjen e parë të “play-off”-it të Ligës së Konferencës, ku mundi Servette 2-0, falë golave ​​të Nkunku dhe Madueke. Ishte një mbrëmje e paharrueshme për Marc Guiu, por në një mënyrë të keqe. Sulmuesi i lindur në vitin 2006, në fakt humbi një shans të bujshëm për të shënuar. Realisht, tri herë tentoi ta mposhte portierin kundërshtar në të njëjtin aksion, pa ia dalë asnjëherë.

Në tentativën e parë, gabimi ishte i pabesueshëm. Për fat të tij, Chelsea arriti të kapërcejë Servette, por ajo që ndodhi do të mbetet në mendjen e Guiu për të paktën një kohë. Ju tifozë të futbollit nuk shihni dot gabim si ky çdo ditë. Le të fillojmë me ndeshjen në përgjithësi, ku Chelsea arriti një fitore 2-0, avantazh i konsiderueshëm përpara ndeshjes së kthimit pas një jave.

Anglezët e mposhtën Servette me dy gola në pjesën e dytë. Në minutën e 50-të, Chelsea kaloi në avantazh nga një penallti, e shndërruar në gol nga Nkunku. Golin e dytë e shënoi Madueke në minutën e 76-të. Një fitore që mund të ishte edhe më e qartë, nëse Guiu nuk do të kishte shpërdoruar rastin e bujshëm.

Në minutën e 52-të, një gabim (i pabesueshëm) i portierit të Servette, Jeremy Frick, e la Guiu të vetëm para portës kundërshtare. Megjithatë, 18-vjeçari spanjoll priti shumë dhe më pas goditi keq, e lejoi portierin të kthehej dhe të shpëtonte në mënyrë të jashtëzakonshme gjuajtjen e tij.

Por nuk mbaroi me kaq, sepse Guiu mundi ta gjuante dy herë të tjera topin, duke gjetur gjithmonë “murin” kundërshtar. Me pak fjalë, një aksion makthi për lojtarin e Chelsea. Pas ndeshjes, Maresca e komentoi atë që ndodhi me lojtarin e tij, duke bërë shaka: “I thashë që nuk i pëlqen golat e lehtë, i pëlqejnë të vështirët”.

Më pas, trajneri e zëvendësoi Guiu pak minuta më vonë, por gjithsesi e mbështeti në konferencën për shtyp: "Për mua është normal zëvendësimie, sepse ai është shumë i ri. Guiu ka lindur në vitin 2006, është më i riu në ekip. Nuk ka rëndësi, ai do të shënojë në të ardhmen".