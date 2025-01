Investimi mbi 33 milionë euro, ministrat e Kosovës dhe Maqedonisë inspektojnë rrugën Prizren-Tetovë

KOSOVË- Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu ka zhvilluar një vizitë në punimet e rrugës Prizren-Tetovë. Ai tha se ky projekt është i rëndësishëm vlera e së cilës është mbi 33 milionë euro.

Punimet në rrugën Prizren-Tetovë janë inspektuar nga ministri i Infrastrukturës i Kosovës Liburn, Aliu dhe ministri i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Aleksandër Nikoloski. Aliu tha se ky projekt do t’u shërbejë të gjithë qytetarëve, në trekëndëshin Kosovë- Maqedoni e Veriut dhe Shqipëri.

“Ky projekt i rëndësishëm, me vlerë mbi 33 milionë euro dhe gjatësi prej 20.349 km, do të rrisë bashkëpunimin mes dy shteteve tona dhe do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Pas përfundimit të rrugës, koha e udhëtimit do të shkurtohet nga tre orë në më pak se një orë, duke ofruar një lidhje më të shpejtë dhe të sigurt përmes peizazhit mahnitës të maleve të Sharrit. Përveç qytetarëve lokal, gjithashtu edhe qytetarët nga republika e Shqipërisë do të kenë mundësi që përveç të vizitojnë Parkun Nacional Sharr si nga ana e republikës së Kosovës ashtu edhe nga ana e Maqedonisë së Veriut”.

Kurse, Aleksandar Nikoloski, ministri i infrastrukturës së Maqedonisë së Veriut bëri me dije se dy qeveritë janë duke punuar për këtë rrugë.

“Jemi duke e dizajnuar projektin dhe dizajni do të na jep përgjigjen e saktë se sa do të jetë kostoja e projektit. Është e vërtetë që ne kemi marrëdhënia shumë të mira me qeverisjen aktuale dhe shpresoj që këto raporte të vazhdojnë edhe me qeverinë e ardhshme”.

Zv.ministrja e Transportit, Kaltrina Zekoli-Shaqiri, tha se ky projekt po realizohet falë raporteve tejet të frytshme me qeverinë e Kosovës, e që këto raporte pritet të thellohen edhe në të ardhmen.

“Një emocion për mua sot, një kënaqësi shumë e madhe që vitin 2025 po e nisim me projekte dhe punë konkrete në terren, edhe përskaj kushteve klimatike, për ta parë nga afër dhe për t’i ecur punët përpara. Unë ndjej kënaqësi sepse raportet tona me Kosovën janë shumë të afërta dhe si qeveri do të punojmë edhe më shumë, me shumë vullnet, që t’i përforcojmë dhe përmirësojmë këto raporte edhe më tutje në të ardhmen”.

Çështja e rrugës Prizren-Tetovë ishte në mesin e çështjeve që u diskutuan edhe në mbledhjen e fundit të dy qeverive Kosovë-Maqedoni e Veriut në Prishtinë më 18 nëntor 2024. Rruga Prizren-Tetovë, punimet për të cilën zyrtarisht nisën më 13 gusht 2024, shihet si një mundësi e cila do të rrisë përfitimet ekonomike më shumë se sa kostoja e saj e ndërtimit.

Aktualisht, Kosova dhe Maqedonia e Veriut lidhen në tri vendkalime kufitare. Pika kryesore kufitare gjendet në Han të Elezit dhe ajo lidhet me autostradën “Arbën Xhaferi”./ Monitor