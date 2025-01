Trump si Enver Hoxha? Do të internojmë qytetarët që kryejnë vepra penale të përsëritura

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se ai synon të ushtrojë fuqinë për të dëbuar çdo person nga vendi, përfshirë qytetarët amerikanë. Ai foli për internim të atyre personave që kryejnë vepra penale të caktuara në mënyrë të përsëritur.

Internimi është një mënyrë klasike që Enver Hoxha përdori me shqiptarët gjatë gjithë diktaturës së tij 41 vjeçare në Shqipëri. Ai kategorizoi shumë njerëz si persona me vepra penale që binin ndesh me regjimin komunist dhe ngriti dida kampe famëkeqe internimi në vend duke internuar atje familje të tëra që vuajtën shumë vite vendimet e tij.

Tani në SHBA, po paralajmërohet të përsëritet historia shqiptare, por me një ndryshim: internim të qytetarëve të caktuar, jashtë SHBA-ve, me gjasa në vende të varfra.

Trump e bëri njoftimin të hënën gjatë një darke për republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve të organizuar në resortin e tij luksoz të golfit në Doral, Florida. Në fjalët e tij, ai e prezantoi këtë politikë të re si hapin e menjëhershëm të ardhshëm.

Ai pohoi se administrata e tij e re tashmë ishte "duke gjurmuar kriminelët e huaj të paligjshëm". Trump tregoi se faza tjetër e kësaj fushate të represionit do të synonte “shkelësit e dhunshëm të përsëritur” të cilët janë shtetas amerikanë.

Duke folur për shkelës të dhunshëm të përsëritur ai tha: "Unë nuk i dua këta shkelës të dhunshëm të përsëritur në vendin tonë, më shumë sesa të huajt e paligjshëm nga vendet e tjera që sillen keq," tha ai. “Ata janë shkelës të shumtë. Dua që ata të largohen nga vendi ynë. Ndaj do të kërkoj miratimin për ta bërë këtë, "tha ai.

"Ne do të marrim miratimin … për t’i larguar ata dreqin nga vendi ynë," deklaroi ai. "Le të shohim se si u pëlqen."

Pohimi i Trump për fuqinë për të dëbuar shtetasit amerikanë u mbulua në formën e një mase që synonte ata qytetarë, të cilët dyshohet se kryejnë "vrasje dhe akuza të tjera të neveritshme, si shtyrja e njerëzve në metro" ose "grushtimi i grave të moshuara në fytyrë, duke i rrëzuar ato pa ndjenja dhe duke vjedhur çantën e tyre.”

“Le të dërgohen në një tokë të huaj dhe të mirëmbahen nga të tjerët për një tarifë shumë të vogël, në krahasim me atë që kemi për t’i mbajtur në burgjet tona për shuma masive parash, duke përfshirë kompanitë private të burgjeve që na ngarkojnë një mal me kosto. Le t’i nxjerrin nga vendi ynë dhe le të jetojnë një farë kohe atje. Le të shohim se si u pëlqen”, tha ai.

Nuk ka asnjë precedent në historinë e SHBA – apo procedurë në sistemin ligjor amerikan – për dëbimin e qytetarëve që kanë lindur në SHBA nga prindër të lindur natyral.

Kjo masë drastike të kujton edhe dënimin e epokës feudale të "marrëveshjes së mbretërisë", si dhe praktikën në Perandorinë Britanike të dënimit të njerëzve me "transport" në koloni.

Organizatë amerikane raporton Trump tashmë është në procesin e krijimit të kampeve të internimit me dekret presidencial dhe shton: Seria e urdhrave ekzekutivë që ai lëshoi ​​gjatë javës së parë të presidencës së tij u modelua pjesërisht nën urdhrin ekzekutiv racist të vitit 1942 nga Presidenti Franklin Roosevelt që krijoi kampe internimi për rreth 120,000 njerëz me prejardhje japoneze. Urdhri 9066 i Roosevelt, ashtu si urdhrat e Trump, autorizoi ndalimin masiv të të huajve brenda vendit për shkak të "sigurisë kombëtare".

Për disa media në vend, veprimet e Trump janë krejtësisht të paligjshme dhe antikushtetuese dhe se heqja e shtetësisë për këdo që ka lindur në SHBA, shkel drejtpërdrejt Amendamentin e Katërmbëdhjetë.

Kërcënimi për t’i dëbuar të burgosurit amerikanë "në një tokë të huaj", në burgje dhe kampe që do të "mirëmbaheshin nga të tjerët" për të kursyer "shuma masive parash" është një përpjekje e dukshme për të anashkaluar Amendamentin e Tetë, pjesë e Projektligjit të Të drejtat, e cila ndalon "dënimin mizor dhe të pazakontë".