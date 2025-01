Vrasja e Ramazan Matajt, flet Armela Hasa: ‘Më thoshte ma bëj edhe motrën! Kam tentuar të v*as veten!’

Armela Hasaj, motra e autorëve të vrasjes së Ramazan Matajt në Shkodër ka folur për Shqipëria Live dhe ka dhënë dëshminë tronditëse.

Ajo rrëfen shantazhet,presionet dhe dhunën psikologjike që ka pësuar nga viktima Ramazan Mataj.

Pjesë e rrëfimit

“Nuk dilja përjashta, sepse kisha frikë. Dilja ose me mamin, ose me dikë tjetër, sepse mendoja se do më dilte para. Pasi u martova prapë, më vinte te shtëpia e burrit të dytë. Unë rrija brenda, sepse kisha frikë.

Të gjithë e kishin marrë vesh. Më pas ai gjeti kontakte me ish-kunatën time. I dërgoi fotot. I ka shkuar babit te shtëpia dhe ai më erdhi e më tha se çfarë ishin këto gjëra.

Thoja më mirë ta mbaj vetë atë barrë sesa t’ja shtoj familjes por ndodhi si ndodhi. Kam katër vite pa shkuar në fshat, nuk e dija çfarë ndodhte. Ka kërcënuar edhe motrat e tjera, mi niste bisedat. Më thoshte ma bëj këtë motrën, i thoja ke punë me mua jo me familjen. Më ka nisur foto me armë te dera e shtëpisë sime. Detyrohesha të kthehesha prap. Të gjitha provat i kam në telefonin që më ka marrë ai prej dore. Nuk ia kam nisur askujt, më vinte turp. Jetoj vetëm me vajzën.

Çdo gjëse u dal unë përballë, jo familja ime. Familjes sime i kërkoj shumë falje për këtë gjë që kam bvërë. Dua ti shoh mirë dhe ti shoh dhe njëherë të lirë. Unë jam shkaktare për këtë gjë. Vajzën time nuk e kanë takuar, vetëm kur ka qenë shumë e vogël.

Kam tentuar të vras veten, vajza ime 5 vjeçe më tha mami nuk je vetëm.

Kam tentuar të vras veten, vajza ime 5 vjeçe më tha mami nuk je vetëm.”