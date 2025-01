Horoskopi për sot nga Paolo Fox, e diel 26 janar 2025

Mirësevini në takimin ditor me horoskopin e Paolo Fox! Yjet na udhëheqin me mençuri dhe magji në këtë udhëtim astrologjik, duke zbuluar sekrete dhe sugjerime për të përballuar më mirë ditën e nesërme, të dielën 26 janar 2025. Le të zbulojmë dashurinë , punën dhe shëndetin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al

Dashi ♈ – Zjarri: 21 Mars deri më 20 Prill –

Dashuria: Yjet ju ftojnë të jeni të durueshëm. Jo të gjitha betejat duhet të bëhen, veçanërisht në dashuri. Nëse keni debatuar me partnerin, shfrytëzojeni këtë të dielë për të rregulluar gjërat. Puna: Ambicia juaj ju shtyn përpara, por bëni kujdes të mos e mbingarkoni veten. Përqendrohuni në një gjë në një kohë. Fat: Marsi ju jep energji, por shmangni zgjedhjet impulsive. Mendoni para se të veproni.

Demi ♉ – Toka: nga 21 prilli deri më 20 maj –

Dashuria: Ëmbëlsia dhe romanca janë rendi juaj i ditës. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë. Ata që janë në çift do përjetojnë momente bashkëpunimi. Puna: Një propozim interesant mund të trokasë në derën tuaj. Vlerësoni me qetësi. Fat: Hëna në shenjën tuaj sjell harmoni dhe qetësi.

Binjakët ♊ – Ajri: nga 21 maji deri më 21 qershor –

Dashuria: Shumë shpërqendrime mund t’ju ​​bëjnë të humbisni nga sytë ata që ju duan. Ngadalësoni dhe dëgjoni zemrën tuaj. Puna: Një ditë ideale për t’u organizuar më mirë. Shmangni debatet me kolegët apo eprorët. Fat: Mërkuri, planeti juaj udhërrëfyes, ju fton të komunikoni qartë.

Gaforrja ♋ – Uji: nga 22 qershor deri më 22 korrik –

Dashuria: Ndjeshmëria dhe pasioni do të jenë protagonistë. Nëse keni dyshime, është koha të flisni për këtë. Puna: Yjet ju mbështesin në projekte krijuese. Përdoreni këtë energji për të sjellë në jetë ide të reja. Fat: Një takim i papritur mund të sjellë një buzëqeshje në fytyrën tuaj.

Luani ♌ – Zjarri: 23 korrik deri më 22 gusht –

Dashuria: Energjia juaj është dërrmuese, por përpiquni të mos jeni shumë dominues. Jepini hapësirë ​​edhe të tjerëve. Puna: Suksesi u vjen atyre që kanë punuar shumë. Është koha për të korrur përfitimet. Fat: Jupiteri ju buzëqesh duke ju dhënë një ditë pozitive dhe dinamike.

Virgjëresha ♍ – Toka: nga 23 gushti deri më 22 shtator –

Dashuria: Marrëdhëniet kërkojnë përkushtim. Tregoni mirënjohje ndaj atyre që ju rrethojnë. Puna: Organizimi dhe disiplina do të jenë çelësat e suksesit tuaj. Mos e zvarritni. Fat: Saturni ju inkurajon të planifikoni të ardhmen me optimizëm.

Peshorja ♎ – Ajri: nga 23 shtatori deri më 22 tetor –

Dashuria: Ditë ideale për të biseduar dhe zgjidhur keqkuptimet e vjetra. Harmonia është e arritshme. Puna: Kreativiteti dhe diplomacia do të jenë armët tuaja fituese. Mos i nënvlerësoni aftësitë tuaja. Fat: Afërdita përforcon sharmin tuaj, duke ju bërë të parezistueshëm.

Akrepi ♏ – Uji: nga 23 tetori deri më 22 nëntor –

Dashuria: Pasioni dhe misteri mbizotërojnë ditën tuaj. Mos kini frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Puna: Sfida përpara, por vendosmëria juaj do t’ju çojë larg. Fat: Plutoni ju fton të transformoni atë që nuk funksionon në jetën tuaj.

Shigjetari ♐ – Zjarri: nga 23 nëntori deri më 21 dhjetor –

Dashuria: Aventura ju thërret! Nëse jeni beqarë, është koha të dilni nga zona juaj e rehatisë. Puna: Mund të shfaqen mundësi të reja. Mos humbisni asgjë. Fat: Jupiteri ju ofron mundësi të mëdha, por ju takon t’i shfrytëzoni ato.

Bricjapi ♑ – Toka: nga 22 dhjetori deri më 20 janar –

Dashuria: Lidhjet e thella do të forcohen. Nëse keni bërë gabime, është koha për t’i rregulluar ato. Puna: Përqendrohuni në qëllimet tuaja afatgjata. Shmangni shpërqendrimet. Fat: Saturni e shpërblen angazhimin tuaj me stabilitet.

Ujori ♒ – Ajri: 21 janar deri më 19 shkurt –

Dashuria: Liria dhe pavarësia janë të rëndësishme, por mos harroni t’i kushtoni vëmendje partnerit tuaj. Puna: Një ide novatore mund të hapë rrugë të reja. Jini të guximshëm. Fat: Urani ju shtyn drejt ndryshimeve pozitive.

Peshqit ♓ – Uji: nga 20 shkurti deri më 20 mars –

Dashuria: romantike dhe ëndërrimtare si gjithmonë, Peshqit do të përjetojnë një ditë me emocione intensive. Puna: Kreativiteti dhe intuita do të jenë armët tuaja më të mira. Përdorini ato me mençuri. Fat: Neptuni ju jep frymëzim dhe qetësi. /noa.al