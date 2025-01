Mijëra njerëz protestojnë kundër të djathtës ekstreme në Gjermani. Por Musk mbështet AFD

GJERMANI- Dhjetëra mijëra persona kanë protestuar ditën e sotme në më shumë se 60 qytete gjermane kundër Alternativës për Gjermaninë (AfD), partisë populiste të ekstremit të djathtë. Protestuesit kanë kërkuar nga partitë demokratike që të mos bashkëpunojnë me AfD pas zgjedhjeve.

Sipas policisë, në Berlin të paktën 35 mijë persona u mblodhën te porta e Brandenburgut dhe duke mbajtur qirinj e fenerë dërguan mesazhin e tyre “kundër kalimit të vendit në të djathtë”, me slogane kundër bashkëpunimit të partive të tjera me AfD-në.

“Përndryshe do të ketë kryengritje të dinjitozëve”, thërrisnin demonstruesit. Christoph Bautz, kreu i Campact, i cili bashkëorganizoi demonstratën me "Të Premtet për të Ardhmen" dhe "Prindërit kundër të Djathtës së Largët", theksoi se partitë demokratike nuk duhet të bashkëpunojnë me AfD. Duke iu drejtuar kreut të Partisë Demokristiane (CDU) Friedrich Merz, ai paralajmëroi se "nëse ai kërkon një shumicë me AfD-në për çështjet e emigracionit, do të ketë një revoltë të të denjëve në këtë vend".

Ndër të tjera, në protesta mori pjesë edhe kryetarja e Sinodit të Kishave Ungjillore në Gjermani, Anna-Nicole Heinrich, e cila theksoi se “Zoti u ka dhënë të gjithë njerëzve të njëjtin dinjitet dhe për këtë arsye nuk do të heshtim kur njerëzit përjashtohen. sulmuar apo kërcënime dhe ne i qëndrojmë përballë kujtdo që sulmon demokracinë”. Ajo gjithashtu vuri në dukje se kishat mbeten një vend strehimi dhe u bëri thirrje politikanëve që të mos shtrembërojnë faktet gjatë fushatës zgjedhore.

Më shumë se 40,000 njerëz protestuan sot edhe në Këln, me pjesëmarrjen e Ministrit Federal të Shëndetësisë Karl Lauterbach (SPD), ndërsa një tubim prej 3,000 personash u zhvillua në Aschaffenburg, ku të enjten e kaluar një afgan vrau një djalë 2-vjeçar dhe një 41 vjeçari me thike qe tentoi ta ndalonte.

Në qytetin Halle në Saksoni-‘Ahalt, ku u mbajt tubimi kryesor zgjedhor i AfD me folësit Alice Weidel dhe Tino Hrupala, rreth 10,000 demonstrues shprehën kundërshtimin e tyre. Policia ruante tubimet me forca të forta dhe asistencë nga shtetet fqinje.

Demonstrata të ngjashme u mbajtën në Münster, Karlsruhe dhe Regenstauf dhe qytete të tjera, ndërsa për nesër është planifikuar një tubim në Hamburg dhe gjetkë. Një vit më parë pati sërish demonstrata masive kundër të djathtës ekstreme, me rastin e zbulimit të takimit sekret të zyrtarëve të AfD-së me neonazistët në Potsdam të Brandenburgut, për planin për dëbimin me forcë të rreth 2 milionë emigrantëve.

Musk i bashkohet fushatës së AfD-së përmes lidhjes me video: Shpresoj shumë që AfD të dalë mirë dhe Alice Weidel të bëhet kancelare

Manjati i teknologjisë duke iu drejtuar turmës përpara fjalimit të kandidates kryesore Alice Weidel, tha se AfD ishte shpresa më e mirë për Gjermaninë.

GJERMANI- Miliarderi Elon Musk mori pjesë përmes lidhjes me video në nisjen zyrtare të fushatës së partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD). Kjo protestë vjen një muaj përpara zgjedhjeve kombëtare të 23 shkurtit. Manjati i teknologjisë duke iu drejtuar turmës përpara fjalimit të kandidates kryesore Alice Weidel, tha se AfD ishte shpresa më e mirë për Gjermaninë. Ai tha se Gjermania po vuante nga shumë burokraci nga Brukseli.

“Unë mendoj se ka sinqerisht shumë fokus në fajin e kaluar dhe ne duhet të shkojmë përtej kësaj. Fëmijët nuk duhet të jenë fajtorë për mëkatet e prindërve të tyre apo edhe të stërgjyshërve të tyre. Shpresoj shumë që AfD të dalë mirë dhe Alice Weidel të bëhet kancelare”, tha Musk.

Brohoritjet shpërthyen nga rreth 4 500 mbështetës të AfD-se brenda vendit të ngjarjes në qytetin qendror, Halle. Ndërhyrjet e mëparshme të Musk në fushatën zgjedhore gjermane kanë shkaktuar zemërim ndërsa kritikët e kanë akuzuar atë për përdorimin e platformës së tij të mediave sociale X për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme.

Më herët, Musk vlerësoi AfD-në si partinë e vetme që mund të shpëtonte Gjermaninë dhe organizoi një bisedë të drejtpërdrejtë në X me Weidel në fillim të këtij muaji. Javët e fundit, Musk ka ndërhyrë rregullisht në politikën e brendshme të Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane, duke komentuar Platformën X dhe duke mbështetur hapur AfD-në. Ai e quajti kancelarin Olaf Solz një idiot të çmendur dhe të paaftë dhe presidentin Frank-Walter Steinmeier një tiran.