Mourinho rrëmben edhe Skriniar, ish-lojtari i Interit huazohet te gjigantët e Stambollit

Jo vetëm Diego Carlos… Fenerbahçe ka arritur një tjetër goditje të madhe për të forcuar mbrojtjen, Milan Skriniar. Turqit kanë arritur marrëveshje me PSG për ta vendosur qendërmbrojtësin sllovak, ish-lojtarin e Interit, nën urdhrat e trajnerit José Mourinho. Transferimi do të jetë në formë huazimi, me opsion blerjeje në fund të sezonit.

Ai ka udhëtuar tashmë drejt Stambollit për të kryer ekzaminimet mjekësore dhe nënshkruar kontratën me klubin turk. Skriniar do të marrë një pagë vjetore prej 5 milionë eurosh. Për Fenerbahçe, ai do të kontribuojë me përvojën e pasur në nivele të larta.