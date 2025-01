Përplasja në protestë, Endrit Shabani: Dhunimi i Adriatik Lapajt nga Arlind Qori është skandaloz! Mentalitet i politikës së vjetër

TIRANË- Kryetari i partisë “Nisma Thurje”, Endrit Shabani ka reaguar pas përplasjes në protestën para Ministrisë së Brendshme, mes drejtuesve të “Lëvizja Bashkë” dhe atyre të “Shqipëria Bëhet”. Shabani shprehet se Adriatik Lapaj është dhunuar nga drejtuesit e “Lëvizja Bashkë”, duke filluar që nga Arlind Qori. Ai tha se Lapajn e kanë larguar me dhunë nga protesta dhe i bënin thirrje policisë që ta merrte zvarrë.

Sipas kreut të “Nisma Thurje” kjo përplasje mes tyre për pronar kauzash është e papranueshme dhe është mentalitet i politikës së vjetër. Shabani i bëri thirrje të rinjve të bëhen bashkë dhe të vendosin zgjidhjen e problemeve përpara karrierës apo ambicieve personale të gjithësecilit.

“Sapo ndodhi një ngjarje shumë e shëmtuar ku Adriatik Lapaj u dhunua nga drejtuesit e “Lëvizjes Bashkë”, duke filluar që nga Arlind Qori dhe drejtuesit e tjerë, të cilët përveçse e larguan me dhunë nga protesta, i bënin thirrje policisë që ta merrte zvarrë. Tani kjo është e papranueshme. E para sepse ku mentaliteti ku djegim Shqipërinë për karrierën e këtij njeriu, është mentalitet i politikës së vjetër. E dyta ideja që ka pronar kauzash, pronar çështjes, se këtë çështje e kam zënë unë dhe asnjë tjetër nuk duhet të flasi dhe luftojë do të thotë që këta nuk duan ta zgjidhin problemin. Sepse Azbi Spahiu është në spital. Në qoftë se ne bëhemi gjithë bashkë, rrisim presionin për të kuptuar të vërtetën, për tu siguruar që kjo gjë nuk ndodh sërish. Por nëse kta luftojnë me njëri-tjetrin për ta zënë kauzën, këta fitojnë pikë politike, Arlind Qori do bëhet deputet. Por nuk është ky misioni i të rinjve. Nuk është ky mentaliteti i të bërit politikë. Ky është mentaliteti i Sali Berishës, i Ilir Metës, i Edi Ramës. I gjithë atyre që e kanë sjellë Shqipërinë këtu dhe e kanë djegur për karrierën e tyre. Ju lutem tërhiquni nga ky mentalitet nga ky model. Është një model bolshevik, është një model prej të cilit Shqipëia ka vuajtur shumë dhe nuk mund të vahzdojë më. Nuk është kjo e ardhmja. Nuk është kjo mënyra si mund të ecim përpara. Duhet që të rinjtë të bëhen gjithë bashkë dhe të vendosin zgjidhjen e problemeve përpara karrierës apo ambicieve personale të gjithësecilit.”, u shpreh Shabani në reagimin e tij.

Protesta e pasdites së sotme është kthyer në arsyen e përplasjes mes përfaqësuesve të partive të vogla, konkretisht Arlind Qorit të “Lëvizjes Bashkë” dhe Adriatik Lapajt të “Shqipëria Bëhet”. Dyshohet se shkak i përplasjes u bë radha se kush janë organizatorët e vërtetë të protestës. Nuk kanë munguar akuzat e përfaqësuesve të Arlind Qorrit të cilët e kanë quajtur Adriatik Lapajn si të shitur, ndërsa ky i fundit i ka cilësuar si komunistë.