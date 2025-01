Horoskopi nga Suzan Miler, e shtunë 18 Janar 2025. Të 12 shenjat e zodiakut

Të nderuar lexues, ky është horoskopi ditor nga Suzan Miler që noa.al jua sjell në këtë përkthim ekskluziv për ditën e shtunë 18 janar 2025.

Dashi 21 Mars – 19 Prill

Do të jeni në kulmin e performancës tuaj nëse keni takime pune që po vijnë. Pa marrë parasysh temën, me shumë gjasë do t’i keni të gjitha faktet të organizuara si dhe zgjidhjet për çdo problem. Për më tepër, mendja juaj me siguri do të funksionojë me shpejtësi të lartë, duke i dhënë një profesionalizëm dhe ekspertizë shtesë perspektivës dhe sugjerimeve tuaja. E gjithë kjo sajë Mërkurit, i cili po ndikohet nga planeti i profesionalizmit, Saturni. Përgatitja juaj do t’ju shërbejë mirë, dhe plane të mëdha mund të ndërtohen në ditët në vijim.

Demi 20 Prill – 20 Maj

Një nga miqtë tuaj të ngushtë mund të kthehet në një interes dashurie falë Venusit të bukur dhe Saturnit, të cilët sot do të bashkohen në sektorin tuaj të miqësisë. Nëse zhvilloni ndjenja të tilla, mos i mbani të fshehura nga miku juaj, pasi është më mirë të jeni të hapur dhe të drejtpërdrejtë kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës. Duke vepruar kështu, mund të jeni të ndershëm si me mikun ashtu edhe me veten tuaj. Kush e di? Ju të dy mund të bëni një çift të mrekullueshëm dhe të ndërtoni një marrëdhënie të fortë dhe të qëndrueshme.

Binjakët 21 Maj – 20 Qershor

Kjo do të ishte një kohë e shkëlqyer për të strategjizuar për pasurinë tuaj të ardhshme. Kjo mundësi lind ndërsa Mërkuri planifikues takohet me Saturnin e disiplinës nga qielli. Kur të organizoni financat tuaja, mos u përqendroni vetëm në 12 muajt e ardhshëm—mund ta çoni një hap më tej dhe të strategjizoni për pesë deri në dhjetë vitet e ardhshme (ose edhe më gjatë). Sigurohuni që të takoheni me këshilltarin tuaj financiar për të përcaktuar qasjen më të mirë.

Gaforrja 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo duhet të jetë një fundjavë ideale për t’u kaluar vetëm me partnerin tuaj për të rizgjuar flakën e dashurisë. Zgjidhni një vend që plotëson personalitetin e marrëdhënies tuaj. A jeni një çift i qetë dhe romantik? Nëse po, një udhëtim luksoz mund të jetë rruga e duhur. Apo ndoshta ju të dy preferoni një udhëtim aventuresk me rrezik të lartë. Venusi dhe Saturni po krijojnë melodinë perfekte bashkë, kështu që kudo që të gjendeni, me shumë gjasë do të shijoni plotësisht shoqërinë e njëri-tjetrit.

Luani 23 Korrik – 22 Gusht

Mund të keni disa detyra në pjatën tuaj tani, të cilat mund të variojnë nga detyra pune deri tek përgjegjësi shtëpiake. Ose ndoshta thjesht keni një sërë punësh për të bërë. Sido që të jetë, nuk ka nevojë të shqetësoheni për ngarkesën tuaj, pasi Mërkuri do të marrë një dozë produktiviteti nga Saturni efikas sot, duke ju dhënë shumë energji për t’u shpenzuar në detyrat e shumta, të cilat me siguri do t’i përfundoni lehtë dhe me efikasitet. Nëse keni nevojë për ndihmë, mos ngurroni të telefononi një mik për mbështetje.

Virgjëresha 23 Gusht – 22 Shtator

Tani mund të jetë koha perfekte për t’iu afruar dikujt të veçantë dhe për të filluar një bisedë. Nëse prireni të jeni të turpshëm ose keni vështirësi për të gjetur tema për të folur, mos u shqetësoni—Mërkuri komunikues po udhëton përmes sektorit tuaj të romancës, dhe Saturni do ta forcojë atë me forcë dhe besim shtesë. Kështu që, me shumë gjasë, do të keni shumë për të thënë. Sidoqoftë, sigurohuni që të dëgjoni, që biseda të mos bëhet e njëanshme. Nëse kjo person është i heshtur, bëjini pyetje për ta vënë në rehatinë e vet.

Peshorja 23 Shtator – 22 Tetor

Nëse jeni në fazën e planifikimit të një projekti të rinovimit të shtëpisë, duhet të keni një fillim fantastik sepse Saturni i qëndrueshëm aktualisht po i afrohet Mërkurit planifikues. Nëse ende nuk e keni bërë, zgjidhni një dekorues që do t’ju mbështesë ndërsa draftoni planin tuaj. Reagimet e tij do të ndihmojnë në formësimin dhe përsosjen e ideve tuaja të dizajnit të brendshëm. Së shpejti, do të jeni gati të punësoni një kompani që mund ta kthejë shtëpinë tuaj të ëndrrave në realitet.

Akrepi 23 Tetor – 21 Nëntor

Kjo është një rast me pesë yje për të shkruar një rishikim profesional. Qoftë subjekti hapja madhështore e një restoranti të ri apo udhëtimi juaj i fundit në një destinacion turistik, me shumë gjasë do të keni shumë për të ndarë. Pasi të keni mbaruar shkrimin, sigurohuni që ta postoni në blogun tuaj personal për të informuar ndjekësit tuaj për përvojën. Mërkuri dhe Saturni po bashkëpunojnë sot nga larg, kështu që rishikimi juaj me shumë gjasë do të shihet si profesional, i saktë dhe më e rëndësishmja, i sinqertë.

Shigjetari 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Nuk ka pasur kurrë një kohë më të mirë se tani për të dekoruar shtëpinë tuaj. Ndërsa Venusi takon Saturnin në shenjën imagjinative të Peshqve, kreativiteti juaj mund të arrijë lartësi të paeksploruara. Bëhuni aventuresk dhe mos kini frikë të provoni diçka ndryshe nga ajo me të cilën jeni mësuar. Për shembull, nëse zakonisht preferoni tonet e tokës për zgjedhjen e ngjyrave, kjo mund të jetë mundësia juaj për të zgjedhur diçka më të gjallë, si portokalli i djegur ose bluja e akullt. Bashkëpunoni me një dizajner të brendshëm që i besoni.

Bricjapi 22 Dhjetor – 19 Janar

Nëse aktualisht po punoni në një projekt krijues shkrimi, do të jeni të lumtur të dini se Venusi dhe Saturni po bashkëpunojnë në sektorin tuaj të komunikimit sot. Ky duo qiellor mund të përmirësojë krijimtarinë dhe aftësinë artistike kur bëhet fjalë për fjalën e shkruar, dhe gjithashtu mund të shtojë efikasitetin tuaj. Me fjalë të tjera, me shumë gjasë do të filloni të shpejtoni ritmin ndërsa vazhdoni të shkruani. Megjithatë, sigurohuni që fjalët tuaja të kenë ende kuptim—cilësia mbi sasinë.

Ujori 20 Janar – 18 Shkurt

Nëse jeni në kërkim të një makine të re ose pajisjeje elektronike, sigurohuni që të kryeni kërkimin tuaj. Me Saturnin që bashkohet me Venusin, është më mirë të lexoni për artikullin përpara se ta blini. Nëse jeni të interesuar për një makinë specifike, për shembull, lexoni rishikimet dhe opinionet për atë model. Kjo mund t’ju ndihmojë të merrni një perspektivë më të mirë mbi automjetin—dhe gjithashtu mund të gjeni oferta mbi çmimin ndërsa eksploroni.

Peshqit 19 Shkurt – 20 Mars

Romanca ka shumë gjasa të jetë në ajër ndërsa Venusi i dashur përqafon Saturnin dhe unazat e tij të shumta në shenjën e bukur të Peshqve. Çojeni të dashurin tuaj për të kërcyer në klubin lokal, ose blini bileta për të parë një shfaqje të famshme në qytet. Nëse jeni beqar, kjo mund të jetë mundësia juaj për të gjetur dashurinë e vërtetë—prandaj sigurohuni që të mbani sytë hapur për çdo partner të mundshëm. Pothuajse gjithçka është e mundur tani nëse lidhet me çështjet e zemrës. /noa.al