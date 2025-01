PBB rritet me 5% në vitin 2024, duke përmbushur objektivin vjetor

Produkti i brendshëm bruto i Kinës u rrit me 5% në 2024, duke përmbushur objektivin vjetor, sipas të dhënave zyrtare të publikuara të premten.

Sipas të dhënave të publikuara nga Byroja Kombëtare e Statistikave, PBB vjetore arriti në 134.91 trilion juanë (18.41 trilionë dollarë).

Ekonomia u zgjerua me 5.4% në tremujorin e katërt, duke shënuar rritjen më të fortë që nga tremujori i dytë i vitit 2023.

Kjo rritje u mbështet më pas nga një sërë masash politike, të zbatuara në tremujorin e katërt, duke përfshirë masat për nxitjen e kërkesës së brendshme, mbështetjen e sipërmarrjeve, stabilizimin e tregut të pasurive të paluajtshme, si edhe rigjallërimin e tregut të kapitalit.

"Efektet e kombinuara të një pakete politikash në rritje si edhe masat ekzistuese, kanë rritur në mënyrë efektive besimin social të Kinës. Kanë bërë që kërkesa e tregut të rimëkëmbet ndjeshëm, duke luajtur një rol vendimtar në arritjen e objektivave vjetore ekonomike," shkroi në një shënim kërkimor Wen Bin, kryeekonomist në China Minsheng Bank.

Treguesit kryesorë ekonomikë treguan vrull pozitiv. Prodhimi industrial përjetoi rritje të fuqishme, veçanërisht në prodhimin e pajisjeve dhe sektorët e teknologjisë së lartë.

Vlera e shtuar e ndërmarrjeve të mëdha industriale u rrit me 5.8% nga viti në vit. Vlera e shtuar e prodhimit të teknologjisë së lartë u rrit me 8.9%.

Investimi i aktiveve fikse u zgjerua me 3.2%, i nxitur nga rritja e përshpejtuar në industritë e teknologjisë së lartë.

Shpenzimet e konsumatorëve gjithashtu treguan elasticitet. Totali i shitjeve me pakicë të mallrave të konsumit u rrit me 3.5%. Në veçanti, shitjet me pakicë në internet u rritën me 7.2%. Në rritje ka kontribuar edhe sektori i shërbimeve, ku vlera e tij e shtuar është zgjeruar me 5%.

Tregtia e jashtme vazhdon të mbështesë rritjen ekonomike. Importi dhe eksporti total i mallrave u rrit me 5%, ku tregtia me vendet partnere të nismës "Një brez, një rrugë" u rrit me 6.4% dhe përbën mbi gjysmën e vëllimit të përgjithshëm tregtar.

Këto shifra tregojnë se ekonomia kineze ka ruajtur një trajektore të qëndrueshme rritjeje, pavarësisht përballjes me sfida të ndryshme, sipas Kang Yi, komisioner i NBS.

Ai theksoi gjithashtu nevojën për përpjekje të qëndrueshme për të nxitur rimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin me cilësi të lartë.