Horoskopi i Paolo Fox për fundjavën e 18 dhe 19 janarit 2025

Mirësevini në takimin e horoskopit të fundjavës! E shtuna dhe e diela janë koha ideale për t’i lënë hapësirë ​​ëndrrave dhe emocioneve, të udhëhequr nga energjia kozmike që na japin yjet, me këtë përkthim ekskluziv nga noa.al nga Paolo Fox që solli sot këtë përmbledhur astrale për 18 dhe 19 Janar 2025.

Horoskopi i Brankos për fundjavën 18 dhe 19 janar 2025

Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Kjo fundjavë do të jetë një shpërthim energjie për Dashin. E shtuna do të jetë dita perfekte për t’i dhënë formë projekteve tuaja më të guximshme. Hëna në një aspekt të favorshëm ju nxit të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të hidhni hapa të rinj drejt aventurave emocionuese. E diela, nga ana tjetër, do të jetë dita për t’u ngadalësuar dhe për t’iu përkushtuar familjes apo miqve më të afërt. Dëgjoni zemrën dhe ndiqni rrjedhën e emocioneve tuaja.

Demi (21 Prill – 20 Maj)

Horoskopi i fundjavës sjell reflektim dhe introspeksion për Demin. E shtuna është dita ideale për të menduar rreth qëllimeve tuaja afatgjata. Yjet ju shtyjnë të kërkoni stabilitet dhe siguri, si në punë ashtu edhe në dashuri. E diela ju fton të relaksoheni plotësisht. Një banjë e ngrohtë ose një shëtitje në natyrë do t’ju ndihmojë të rifitoni energjitë dhe qetësinë shpirtërore.

Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Kjo fundjavë do të jetë e mbushur me socializim për Binjakët. E shtuna, me ndikimin e shkëlqyer të Merkurit, ju dhuron aftësinë për të komunikuar me lehtësi dhe shkathtësi. Është koha e duhur për të organizuar një takim me miq ose për të marrë pjesë në një aktivitet interesant. E diela mund të sjellë disa momente reflektimi të thellë: një kujtim i vjetër mund të dalë në sipërfaqe, duke ju shtyrë të shihni përpara me më shumë vetëdije dhe qartësi.

Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Një fundjavë e ëmbël dhe romantike pret Gaforret. Të shtunën, Venusi ju favorizon duke forcuar lidhjet sentimentale: kjo është dita ideale për t’iu kushtuar personit të zemrës ose për të bërë njohje të reja, nëse jeni beqarë. E diela mund të sjellë pak nostalgji dhe një dëshirë për të reflektuar mbi kujtimet e së kaluarës. Jepini vetes kohë për të ëndërruar dhe për të shijuar mendimet tuaja më të thella.

Luani (23 Korrik – 23 Gusht)

Për Luanët, fundjava sjell një përzierje energjie dhe reflektimi. E shtuna është dita për të shkëlqyer: yjet ju ftojnë të jeni protagonistë, qoftë në punë, qoftë në jetën shoqërore. Të dielën mund të ndjeni nevojën për të rikthyer ekuilibrin e brendshëm. Dedikojini kohë vetes përmes meditimit ose aktiviteteve që ju sjellin kënaqësi dhe qetësi.

Virgjëresha (24 Gusht – 22 Shtator)

Një fundjavë e mbushur me planifikim dhe kujdes për veten pret Virgjëreshat. E shtuna është dita për t’u përqendruar te zgjidhja e çështjeve që ju shqetësojnë, duke përdorur aftësitë tuaja organizative dhe praktike. E diela ju fton të merrni një pushim të merituar dhe të lini pas çdo shqetësim. Kjo është dita për relaks dhe për t’iu përkushtuar aktiviteteve që ju mbushin me energji pozitive.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Fundjava për Peshoret do të jetë një kohë e mbushur me harmoni dhe bukuri. Të shtunën, ndikimi i favorshëm i Venusit do t’ju sjellë momente qetësie dhe kënaqësie, si në marrëdhëniet romantike ashtu edhe në ato miqësore. Të dielën, kreativiteti juaj do të jetë në kulmin e tij: shfrytëzojeni këtë energji për të realizuar projekte artistike ose për të bërë hapësirën tuaj më të rehatshme dhe mikpritëse.

Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Horoskopi i fundjavës sjell një intensitet emocional për Akrepat. E shtuna është dita ideale për të përballuar çështje të lëna pezull: yjet ju mbështesin për të gjetur zgjidhje dhe për të hequr dorë nga gjithçka që nuk ju shërben më. Të dielën, nga ana tjetër, do të ndjeni nevojën për të rigjeneruar energjitë tuaja. Dedikojini vetes një pushim nga bota e jashtme dhe dëgjoni dëshirat tuaja më të thella.

Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Një fundjavë dinamike dhe plot aventurë pret Shigjetarët. E shtuna është koha perfekte për të eksploruar horizonte të reja, qoftë fizikisht me një udhëtim, qoftë mendërisht me një libër të ri apo një aktivitet të pazakontë. Të dielën, yjet ju nxisin të ndani përvojat tuaja me njerëzit e dashur. Energjia juaj pozitive do të jetë ngjitëse dhe do të krijojë momente të paharrueshme.

Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Fundjava për Bricjapët do të jetë e përqendruar te konkretësia dhe qetësia. E shtuna ju ndihmon të përfundoni detyra të rëndësishme ose të planifikoni hapat e ardhshëm në karrierë. Të dielën, megjithatë, është koha për të pushuar dhe për t’u përkushtuar vetes. Shijoni momente me familjen ose krijoni një atmosferë të ngrohtë që ju ndihmon të rifitoni balancën.

Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Një fundjavë e mbushur me ide dhe frymëzim pret Ujorët. Të shtunën, mendja juaj do të jetë një burim energjie kreative: përdoreni këtë për të nisur projekte të reja ose për të ndarë mendimet tuaja me të tjerët. Të dielën, do të ndjeni nevojën për të gjetur qetësi dhe për të rigjeneruar shpirtin tuaj. Një shëtitje në natyrë ose një moment introspeksioni do të jetë shumë i dobishëm.

Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Një fundjavë e mbushur me ëndrra dhe emocione pret Peshqit. Të shtunën, Hëna në harmoni me shenjën tuaj ju shtyn të përjetoni çdo moment me intensitet. Është koha për të ndjekur frymëzimin dhe për të lejuar zemrën të udhëheqë hapat tuaj. Të dielën, do të ndjeni nevojën për t’u relaksuar me aktivitete të qeta, si leximi i një libri të mirë apo një mbrëmje e qetë në shtëpi. /noa.al