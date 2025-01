‘Mami eja’! Detaje nga ngjarja e rëndë në Fier ku burri u qëllua me armë nga i dashuri i gruas në sy të djalit 10-vjeç

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në Fier, ku një 40-vjeçar i identifikuar me inicialet G.H, ka mbetur i plagosur me armë zjarri. Autori i plagosjes është 25-vjeçari Klement Beqaj, i cili ishte në një lidhje me bashkëshorten e viktimës, 29-vjeçaren Melisa Beluli.

Ngjarja ndodhi në një moment tensioni, pasi çifti ishte në proces divorci dhe kishin nisur procedurat për ndarjen. Djali 10-vjeçar i çiftit ka telefonuar të ëmën dhe i ka kërkuar që ta marrë. Djalit i ishte caktuar që të kalonte ditën me të atin dhe të shkonte mbrëmjeve te nëna e tij.

29-vjeçarja, e shqetësuar për situatën dhe ndihmuar nga i dashuri i saj, Klement Beqaj, ka shkuar me të në lokalin ku qëndronte 40-vjeçari. Pas një konfrontimi, Beqaj ka qëlluar me armë zjarri bashkëshortin e të dashurës, ngjarje që ka ndodhur përpara syve të djalit të mitur.

Pasi kryen veprimin, Beqaj dhe Beluli janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe janë në kërkim nga policia për plot një javë. Gjendja e 40-vjeçarit G.H vazhdon të mbetet shumë e rëndë dhe është në gjendje kritike për jetën.

Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, pasi është një tjetër episod i dhunës familjare dhe hakmarrjes ekstreme. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të kapur autorët. Pas plagosjes, dyshimet se Melisa Beluli mund të ketë luajtur një rol të rëndësishëm në të nxjerrë viktimën në pritë kanë shtuar kompleksitetin e hetimeve.

Ngjarja ka lënë pas një familje të thyer, ndërkohë që djali i 40-vjeçarit ka qenë dëshmitar i ngjarjes, duke e bërë këtë incident edhe më tragjik.