Bellingham bëhet futbollisti më i shtrenjtë në treg sipas CIES, anglezi lë pas vetes Haaland

“CIES Football Observatory”, lideri botëror në vlerësimin shkencor të vlerave të transferimit të futbollistëve profesionistë, ka publikuar raportin e tij të përjavshëm nr.486, i cili përfshin 100 futbollistët më të shtrenjtë në botë. Në krye të listës qëndron anglezi Jude Bellingham, i cili është nën kontratë me Real Madridin deri në vitin 2029, me një vlerë prej 251 milionë eurosh.

Norvegjezi Erling Haaland i Manchester City renditet i dyti, me vlerën prej 221 milionë eurosh, ndërsa braziliani Vinícius Júnior i Real Madridit e plotëson podiumin me 206 milionë euro, megjithëse të dy kanë kontrata që përfundojnë në vitin 2027. Spanjolli Lamine Yamal renditet i katërti me 180 milionë euro, por kontrata e tij me Barcelonën përfundon në qershor 2026, gjë që mund ta lehtësojë largimin e tij nga klubi katalanas.

Edhe pse është 26 vjeç dhe nën kontratë me Real Madridin deri në vitin 2029, Kylian Mbappé ka një vlerë transferimi prej vetëm 175 milionë eurosh, duke u renditur në vendin e pestë.

Në dhjetëshen e parë përfshihen edhe tre lojtarë nga Premier League: anglezët Bukayo Saka, Cole Palmer dhe Phil Foden; një lojtar nga Bundesliga, gjermani Florian Wirtz; si dhe një tjetër futbollist i Real Madridit, braziliani Rodrygo.

Ndër portierët, vlerën më të lartë e ka Bart Verbruggen (Brighton & Hove), ndërsa Joško Gvardiol (Manchester City) kryeson listën e mbrojtësve. Për lojtarët jashtë 5 ligave të mëdha europiane, më i vlerësuari është Viktor Gyökeres i Sporting CP. Në Serie A, lojtari me vlerën më të lartë është Lautaro Martinez, 107.2 milionë euro.