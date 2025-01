EMRAT/ Shisnin drogë në lokale, arrestohet 20-vjeçari në Shijak, shpallet në kërkim bashkëpunëtori

Finalizohet nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve i DVP Durrës, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shijak, operacioni policor i koduar “Repeater”.

Në pranga ka rënë 20-vjeçari Antonio Spahiu, dhe është shpallur në kërkim bashkëpunëtori i tij 26-vjeçar, Fabion Masha pas shitnin lëndë narkotike në lokale nate dhe në lagje të qytetit të Shijakut.

26-vjeçari, kishte thyer masën e sigurisë “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Në banesën e 26-vjeçarit, Policia gjeti qindra doza lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa, një pjesë në formë boçeje në përpunim për ta ndarë në doza.

Nga operacioni u sekuestruan lënda narkotike, 1 peshore elektronike, 1 automjet dhe 3 celularë.

“Si rezultat i një hetimi të kryer me metoda speciale, për 4 javë, për një rast të shitjes së lëndëve narkotike, Sektori për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shijak, ka finalizuar operacionin policor të koduar “Repeater”. Si rezultat i këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetasi 20 vjeç, banues në Shijak dhe u shpall në kërkim shtetasi 26 vjeç, banues në Shijak, aktualisht me masë sigurie “Arrest në shtëpi”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, pasi dyshohet se bashkëpunonin për shitjen e dozave të kanabisit, në Shijak”, thuhet në njoftimin e policisë.

Sakaq materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.