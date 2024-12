Zbardhet dëshmia e Julian Gjoshit: ‘Nuk durova dot, e qëllova sapo e pashë’!

Është zbardhur dëshmia e Julian Gjoshit para policisë, pasi u dorëzua ditën e djeshme për vrasjen e Alfred Dedjas.

Autori i vrasjes së 50-vjeçarit ka thënë se e ka qëlluar viktimën sapo e ka parë, duke shuar se shkak ishin ofendimet që ai i bënte mbrapa krahëve. Më pas ka treguar se e ka qëlluar sapo ishte ulur në tavolinë.

Gjoshi në dëshminë e tij është shprehur se e ka ndihmuar gjatë kohës që Dedja, sipas tij, ka punuar menaxher te “Golden”, lokali i Altin Hajrit. Gjoshi është shprehur se armën e krimit e ka hedhur në disa shkurre, jo shumë larg lokalit.

“Fredi më shante, më shante mua nëpër tavolina. Mua ma thanë të tjerë këtë gjë, e mora vesh që më ofendonte dhe më ulte në sytë e të tjerëve. Jemi takuar edhe 10 ditë para ngjarjes dhe sërish më ka ofenduar. Ditën e ngjarjes e kam marrë unë në telefon dhe i kam thënë hajde se po të pres për kafe. Sapo u ul e qëllova me armë. Unë atë e kam mbajtur me lekë e bukë kur punonte menaxher te “Golden”, pronë e familjarëve të mi. Pasi kreva vrasjen u largova menjëherë. Pistoletën e hodha jo shumë larg nga lokali, në anë të disa shkurreve”, ka thënë 27-vjeçari.

Ngjarja e rëndë është regjistruar pasditen e djeshme, më 1 dhjetor rreth orës 15;30 në një lokal në Ndroq. Në fillim u raportua për të shtëna ndërsa pak minuta më pas u raportua për një viktimë. Nga të shtënat mbeti viktimë Alfred Dedja ndërsa në lidhje me vrasjen është identifikuar autori 27-vjeçar Julian Gjoshi.

Pas ngjarjes ai është arratisur me një “Benz” të zi. Sipas raportimeve ngjarja ka ndodhur pas një sherri në lokal. Autori është futur në lokal dhe është ulur përballë tavolinës së viktimës. Më pas 50-vjeçari ka shkuar të flasë me të riun por situata ka agravuar dhe ata kanë debatuar. Gjatë debatit i riu ka nxjerrë armën dhe e ka qëlluar për vdekje.

Gjoshi mësohet se është kunati i Altin Hajrit ndërsa në vitin 2021 ishte arrestuar për armëmbajtje pa leje. 50-vjeçari më parë merrej me aktivitetin e lojërave të fatit dhe vite më parë ka punuar edhe te kompleksi i Altin Hajrit në Shijak. Gjithashtu bëhet me dije se viktima ishte me precedentë penalë për vjedhje dhe trafikim i lëndëve narkotike.