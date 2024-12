Njihuni me listën e artistëve BIG të ‘Sanremo 2025’!

Carlo Conti do të jetë drejtori i ri artistik dhe mikpritësi i Festivalit të Këngës Italiane në Sanremo për dy vitet e ardhshme. Lajmi është bërë i ditur nga faqja zyrtare në Instagram e Sanremos, ku përkrah një foto të Carlo Conti thuhet: “Carlo Conti do të jetë drejtori artistik dhe prezantuesi i edicioneve 2025 dhe 2026 të Festivalit të Sanremos #Sanremo2025”. “Kemi zgjedhur 30 artistë, megjithëse edhe 10 të tjerë e meritonin të ishin pjesë,”-tha prezantuesi.

Njihun me artistët që do të ngjiten në skenën e Aristonit:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willy Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori Sas

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Njihuni edhe me 15 artistët e tjerë:

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Guè, Joshua dhe Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Drejtori artistik i Sanremos së radhës Carlo Conti po punon për një ribashkim me Roger Waters dhe Nick Mason, i cili do të ishte historik. Ai e kishte shprehur tashmë dëshirën e tij në vitin 2016 dhe tani duket se po e realizon me rikthimin e tij në Sanremo 2025. Carlo Conti do të përpiqet të ribashkojë Pink Floyd, me një ribashkim mes David Gilmour dhe Roger Waters që do të ishte historik.

Drejtori artistik i dy edicioneve të ardhshme të Festivalit të Sanremos mori pjesë koncertin e David Gilmour në Romë në të kaluarën ai nuk e ka mohuar kurrë pasionin e tij për Pink Floyd dhe pak më pas ai u pa në hotelin ku po qëndron Gilmour duke bërë një bisedë të këndshme me kitaristin.

Mund të themi se Conti po punon për diçka historike, për të patur Gilmour me Roger Waters në Sanremo 2025. Nga informacionet e deritanishme, Gilmour do të ishte në dispozicion dhe duket se Conti tashmë ka planifikuar një udhëtim në Londër për nëntor. Pas Gilmour-it dhe Waters-it, do të mungonte vetëm bateristi Nick Mason, i cili e do aq shumë Italinë sa që ka bërë turne atje me grupin e tij (dhe pjesë e repertorit të Pink Floyd) disa herë në vitet e fundit.