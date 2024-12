DailyMail: Si e vrau modelja 27-vjeçare bashkëshortin e saj në SHBA? Flet familja e 34-vjeçarit

Sabrina Kasniqi, 27 vjeçe, qëlloi bashkëshortin e saj, Pajtim Kasniqi, 34 vjeç, pesë herë para se të drejtonte armën për në vetveten e saj në një tragjedi të tmerrshme të vrasjes dhe vetëvrasjes në katin e 45-të të kullës luksoze Beach Club II në Hallandale, afër Miami, rreth orës 12:30 të mëngjesit të mërkurën. Trupat e çiftit u gjetën në balkonin me pamje nga plazhi i Hallandale, ndërsa gjaku pikonte në balustratat më poshtë ndërsa policia kërkonte prova brenda apartamentit.

Pajtimi, i cili ishte nga Peja e Kosovës, ishte pjesë e një familjeje të madhe shqiptare që kishte imigruar në SHBA. Sabrina, një modele nën emrin e vajzërisë Sabrina Dzaferovic, dhe çifti jetonin në Astoria, Queens, në New York.

Mendohet se ata kishin pasur debate të vazhdueshme dhe kohët e fundit kishin vendosur të ndaheshin. Sabrina qëlloi Pajtimin në gjoks gjatë një mosmarrëveshjeje, përpara se të merrte jetën e saj. Familja e Pajtim Kasniqit është shkatërruar nga ky akt tragjik dhe ka shprehur hidhërimin e saj online, duke e dënuar ashpër veprimin e Sabrinës. Motra e Pajtim, Albana Munrett, shkruajti: “Ajo e tradhtoi atë, dashurinë dhe besimin e tij. E shkatërroi familjen time. Ne nuk do të jemi më kurrë të njëjtë.”

Sabrina kishte marrë vëmendje publike për karrierën e saj si modele dhe ishte paraqitur në një reportazh të Inside Edition në vitin 2021. Tragjedia e ndodhur ka tronditur komunitetin dhe ka lënë pas një familje të shkatërruar dhe të tronditur nga humbja e një personi të dashur.

"Trupat e çiftit mund të shiheshin të shtrirë në ballkonin ngjitur me apartamentin 4508, ndërsa policia kontrolloi brenda dhe gjaku pikonte në ballkonet e poshtme. Pajtimi ishte pjesë e një familjeje të madhe shqiptare që kishte emigruar në SHBA nga Peja e Kosovës, dhe familja e gruas së tij ishte gjithashtu me origjinë nga vendi ballkanik.//DailyMail