Guardiola si Mourinho; i sfidon tifozët e Liverpool-it duke iu treguar 6 gishta për titujt e fituar

Është kthyer në korin e preferuar të tifozëve kundërshtarë, kur skuadra e tyre mposht Manchester City: "You’re getting sacked in the morning" ("do të shkarkohesh nesër"). Kjo ndodhi fillimisht në Brighton, më pas me Tottenham dhe u përsërit në Liverpool. Megjithatë, Pep Guardiola, i cili ishte objekt i talljeve, nuk e priti mirë.

Në konferencën pas ndeshjes, spanjolli tha: "Është pjesë e lojës, por nga tifozët e ‘Reds’ nuk e prisja". Gjithsesi, pakënaqësia e tij u vu re qartë pas golit të dytë të Liverpool-it, kur, për t’iu përgjigjur talljeve nga tribuna, trajneri katalanas ngriti 6 gishta për të kujtuar 6 titujt e Premier League të fituar në 8 vite e gjysmë me Manchester City.

Reagimi i Pep-it kujton një episod të ngjashëm nga rivali i tij i përhershëm, José Mourinho. Në vitin 2018, gjatë një ndeshjeje të Champions League mes Manchester United dhe Juventusit në “Allianz Stadium”, tifozët bardhezinj e provokuan për të kaluarën e tij si trajner i Interit. Portugezi u përgjigj duke treguar 3 gishta, që simbolizonin “tripletën” e famshme historike të fituar me Interin në vitin 2010.

Duket se edhe trajnerët më të mëdhenj nuk mund t’iu rezistojnë provokimeve nga tribuna dhe shpesh i kthejnë ato në një formë të heshtur, por të mprehtë, për të riafirmuar arritjet e tyre.