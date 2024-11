Ish-lojtari i Manchester City-t, Mikheil Kavelashvili, kandidat për president në Gjeorgji

Partia "Ëndrra Gjeorgjiane" emëroi sot Mikheil Kavelashvili, një ish-lojtar i ekipit kombëtar dhe Premier League, për postin presidencial. Ai është i sigurt se do të fitojë votimin e 14 dhjetorit nga kolegji zgjedhor i kontrolluar nga partia në pushtet. GJEORGJI- Partia qeverisëse në Gjeorgji ka zgjedhur një ish-futbollist të Manchester Cityt si kandidat për president pas një fitoreje të diskutueshme në zgjedhjet parlamentare të muajit të kaluar që ka shkaktuar protesta. Partia "Ëndrra Gjeorgjiane" emëroi sot Mikheil Kavelashvili, një ish-lojtar i ekipit kombëtar dhe Premier League, për postin presidencial. Ai është i sigurt se do të fitojë votimin e 14 dhjetorit nga kolegji zgjedhor i kontrolluar nga partia në pushtet. Ëndrra Gjeorgjiane mbajti kontrollin e parlamentit në zgjedhjet e 26 tetorit, të cilat u panë gjerësisht si një referendum mbi përpjekjet e vendit për t’u bashkuar me BE. Opozita tha se votimi u manipulua nën ndikimin e Rusisë që kërkon të mbajë Gjeorgjinë në orbitën e saj dhe shpalli një bojkot të parlamentit. Vëzhguesit evropianë të zgjedhjeve thanë se votimi u zhvillua në një atmosferë "përçarëse" të shënuar nga raste të ryshfetit, votimit të dyfishtë dhe dhunës fizike. Të mërkurën, Ivanishvili paraqiti kandidaturën e Kavelashvilit në parlament, duke e përshkruar atë si "një nga anëtarët më të shquar të ekipit tonë politik" dhe duke vlerësuar "kontributin e tij të rëndësishëm në mbrojtjen e interesave kombëtare të Gjeorgjisë dhe forcimin e sovranitetit të vendit". Kavelashvili ishte sulmues në Premier League për Manchester Cityn dhe në disa klube në Superligën Zvicerane. Ai u zgjodh në parlament në vitin 2016 me biletën e ëndrrës së Gjeorgjisë. Në vitin 2022, ai bashkëthemeloi lëvizjen politike Pushteti Popullor, e cila është bërë e njohur për retorikën e saj të fortë antiperëndimore

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd