‘Do takoj vëllezërit, nëse nuk kthehem, më ka ndodhur diçka’. Vrasja e Eduart Reçit, gazetarja zbulon detaje

Ekzekutimi me plumb në kokë i ndërtuesit Eduart Reçi sipas policisë ka për autor dy vëllezërit Shkëlqim dhe Florian Duka.

Ende nuk dihet shkaku i vrasjes së kryer me paramendim, ndërsa dyshimet e para lidhen me një konflikt pronësie mes palëve.

Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha, në emisionin Top Story për herë të parë bëri me dije një detaj të rëndësishëm në lidhje me ngjarjen, teksa u shpreh se viktima, disa javë para ngjarjes, kishte njoftuar oficerin e zonës duke i thënë se do të takohej me dy vëllezërit, dhe se nëse nuk kthehej, atëherë i kishte ndodhur diçka.