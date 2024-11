Victoria Beckham zbulon problemin shëndetësor, që e bënte të ndihej në siklet të madh

Victoria Beckham ka folur hapur për një problem shëndetësor që kishte ndikuar shumë në vetëvlerësimin e saj dhe e bënte të ndihej "kaq në siklet" në rininë e saj. Në një intervistë për “The Telegraph”, 50-vjeçarja rrëfeu se kishte vuajtur nga aknet gjatë dhe pas kohës që ishte pjesë e grupit “Spice Girls”. Ajo shpjegoi se pasiguria që vinte nga kjo gjendje e pengonte të buzëqeshte në fotografi. "Me siguri dukesha e ashpër në shumë fotografi, por ndihesha vërtet në siklet, – tha ajo. – Kjo ishte për shkak të lëkurës sime, ndaj u bëra shumë e kujdesshme me ato që haja".

Victoria tregoi se e ka eliminuar plotësisht mishin nga dieta e saj dhe ndjek një regjim ushqimor të rreptë. Në të kaluarën, bashkëshorti i saj, David Beckham, kishte bërë shaka publikisht, duke thënë se, që kur e njeh, Victoria ka ngrënë vetëm peshk të pjekur në skarë dhe perime të avulluara.

Problemi me aknet e bënte të ndihej në siklet dhe të shmangte buzëqeshjet gjatë paraqitjeve publike. Për ta zgjidhur këtë, ajo miratoi një regjim ushqimor që favorizon shëndetin e lëkurës: "Për shkak të lëkurës sime, jam bërë shumë e kujdesshme me ushqimin.

Nëse dikush do të më kishte thënë disa vite më parë se do të dilja në një tapet të kuq për të marrë një çmim, duke përdorur vetëm pak korrektor dhe pa fondatinë, do ta kisha konsideruar absurde. Megjithatë, javën e kaluar, pikërisht këtë bëra".

Me kalimin e kohës, gjendja e lëkurës së saj u përmirësua ndjeshëm, duke e rritur gjithashtu edhe vetëbesimin e saj.