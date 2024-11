‘Betohemi se ata ishin UFO’! Dëshmitarët dorëzojnë fakte dhe dokumente sekrete në Kongresin Amerikan

Jetojmë në kohë të çuditshme! Edhe një herë, dëshmitarë të rangut të lartë kanë dëshmuar para Kongresit Amerikan se UFO-t ekzistojnë! Qëllimi i seancës ishte të sqarohet se çfarë di qeveria amerikane për UFO-t ose UAP-të (dukuri anormale të paidentifikuara). Një gazetar i njohur amerikan hodhi “bombën” që në fillim. Michael Shellenberger raportoi se qeveria e SHBA po drejtonte një program sekret kërkimor për UFO-t të quajtur “Immaculate Constellation”. Pentagoni mohoi ekzistencën e tij. Por Shellenberger i dha komitetit një dokument që përmbante informacion nga një sinjalizues që synonte të vërtetonte ekzistencën e programit. Aty thuhet ndër të tjera: “Misioni kryesor i Immaculate Constellation është të mbledhë (…) informacione mbi avionët dhe anijet kozmike të paidentifikuara (…) të klasifikuara si UAP (fenomeni ajror i paidentifikuar) që operojnë në afërsi të instalimeve dhe burimeve ushtarake të SHBA që veprojnë”.Incidente të frikshme të UFO-ve Dokumenti përshkruan forma të ndryshme të UFO-ve që janë vëzhguar, të tilla si sfera, disqe, ovale, tic-tacs ose trekëndësha. Përshkruhen gjithashtu incidente të UFO-ve. Një F-22 u rrethua nga disa “rruzulla” të ndezura dhe u detyrua të largohej nga zona e tij e patrullimit. “F-22 ndryshoi rrugën e tij të fluturimit dhe u përpoq të shmangte, por u kap dhe u rrethua nga rreth 3-6 UAP”. Në një rast tjetër, një ekuipazh helikopteri amerikan vëzhgoi një UFO të bardhë të dilte nga deti dhe të fluturonte larg 20 milje detare larg brigjeve të Kuvajtit. Videoja e UFO-ve u zhduk nga kompjuteri Dëshmitarët e tjerë dhanë gjithashtu dëshmi emocionuese mbi fenomenin e UFO-ve – dhe atë që qeveria amerikane duket se di për të. Dr. Timothy Gallaudet, ish-admiral i marinës dhe ish-kreu i Agjencisë së Kërkimeve Oqeanografike dhe Atmosferike, tha se gjatë një stërvitje, mori një email në rrjetin e sigurt të Marinës. “Problemi urgjent i sigurisë të fluturimit. Nëse dikush nga ju e di se çfarë është kjo, më tregoni menjëherë. Kemi disa gabime afër dhe nëse nuk e zgjidhim këtë së shpejti, do të duhet të anulojmë stërvitjen”. Bashkëngjitur ishte video e ashtuquajtura “Go Fast” që pilotët kishin regjistruar nga një UFO. “Të nesërmen emaili u zhduk nga llogaria ime,” tha Gallaudet. Gallaudet theksoi se ekziston një “imperativ moral” për të zbuluar të vërtetën rreth UFO-ve. “Ne e dimë (…) sipas deklaratave (…) të sinjalizuesve të besueshëm, (…) se ne nuk jemi inteligjenca e vetme e avancuar në univers”.“UFO-t monitorojnë objektet ushtarake” Luis Elizondo, ish-agjent i zbulimit dhe ish-kreu i programit të UFO-ve të Pentagonit tha se “teknologjitë e avancuara, as nga qeveria jonë dhe as nga ndonjë qeveri tjetër, po monitorojnë instalimet ushtarake në mbarë botën. Për më tepër, Shtetet e Bashkuara posedojnë teknologji UAP, ashtu si edhe disa nga kundërshtarët tanë. Unë besoj se jemi në mes të një gare të fshehtë armësh prej dekadash”. Kur u pyet për detaje, Elizondo u përgjigj se ai mund t’i zbulonte ato vetëm pas dyerve të mbyllura për shkak të kërkesave të tij të vazhdueshme për ruajtje sekreti. Mike Gold, ish nënkryetari i NASA-s, bëri thirrje për instrumente më të mira për të studiuar UFO-t. “Nëse do të kishim kërkuar vrima të zeza me kamera video, nuk do t’i gjenim kurrë”, tha ai. Por për fat të keq asnjë nga dëshmitarët nuk dha ndonjë provë të prekshme si foto apo video të reja…