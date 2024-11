Tentoi të frikësojë me armë bashkëatdhetarin, i riu shqiptar plagos veten aksidentalisht në këmbë

ITALI- Një shqiptar në Itali ka mbetur i plagosur me armë, pas një debati që ka pasur me një bashkëatdhetar. Mësohet se 32-vjeçari ka përfunduar në spital. Siç raportohet i riu ka nxjerrë armën gjatë debatit me një tjetër shqiptar dhe kur ky i fundit i ka bllokuar dorën, ka qëlluar aksidentalisht veten.

Gjithashtu policia ka në vendngjarje së bashku me personelin e kujdesit shëndetësor të cilët e dërguan të plagosurin në spitalin San Raffaele në Milano. Po ashtu 32-vjeçari akuzohet edhe për armëmbajtje pa leje.